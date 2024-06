Sčítání hlasů v Olomouckém kraji ukázalo jasný směr - hnutí ANO výrazně posílilo svou pozici, výsledek druhé koalice SPOLU sice neurazil, ale ani nepotěšil. Pak už následovalo jedno překvapení za druhým - ve všech okresech v kraji se dostaly na třetí a čtvrtou příčku koalice Stačilo a Přísaha s Motoristy s lídrem Filipem Turkem.

Propad Pirátů i SPD

Výrazně si pohoršili Piráti, kteří se s výjimkou Olomoucka potácejí kolem 4%, zklamání oproti minulým úspěšným letům zažila také SPD - na Olomoucku a Šumpersku získala necelých 7%, na Prostějovsku 8% a na Přerovsku 7,6 procenta.

„Úspěch Přísahy a Motoristů a Stačilo ukazuje na nepopulárnost vlády, která na první pohled není tak viditelná, ale při těchto volbách jsme dostali naprosto reálnou kontrolu toho, jakým způsobem lidé tuto vládu vnímají,“ zhodnotil výsledek voleb politolog Šaradín.

„Zároveň výsledek voleb ukazuje i to, co se děje na té populistické scéně - to znamená, že tyto dva subjekty dokázaly skoro vymazat SPD. Myslím si, že budoucnost je v těchto různých hnutích, která nemusejí mít propracovaný program, ale jsou spíše proti něčemu. Ten hlas ,proti´ zazněl nejvíce právě u těchto dvou stran,“ dodal.

Pavel Šaradín, politolog z Univerzity Palackého v Olomouci

Zopakují úspěch u krajských voleb?

Může mít výsledek eurovoleb dopad i na ty krajské, které jsou na podzim? A stačí se neúspěšné strany do té doby oklepat?

„Mohl by mít vliv pouze částečně, pokud by se tito lidé angažovali v kampaních - volební účast u krajských a evropských voleb jsou ale dvě odlišné skupiny. Myslím si, že regionálně, kdyby se podařilo kandidátku Motoristů a Přísahy nebo Stačilo zopakovat, mělo by to jen malý vliv. Kampaň by musela být spojená se silnými osobnosti, a ty v regionech nevidím,“ poznamenal Šaradín.

Také drtivé vítězství hnutí ANO ve všech městech v Olomouckém kraji podle politologa souvisí s vládní politikou.

„Pozorujeme, že se volební účast zvedla tam, kde se lidem hůře žije, protivládní naladění je tedy velmi silné,“ řekl.

Co by si měly z výsledku eurovoleb odnést méně úspěšné strany - Piráti, SPD a STAN?

„Musí u nich dojít k radikální proměně. Je vidět, že u STAN, který s tím začal někdy v lednu, je to absolutně nedostatečné. U Pirátů je to na odchod z vlády a konsolidaci, pokud by se chtěli zachránit ve volbách v roce 2025,“ míní politolog.

Olomoucký kraj bude bez europoslance, neuspěl Sršeň ani Majerová

Sršeň: Musíme více komunikovat

Sebereflexe a analýza volebního výsledku. Tato slova nejčastěji zaznívají od kandidátů stran, které od eurovoleb čekaly více.

„Dva mandáty jsou lepší než jeden, ale očekávání byla větší. Je vidět, že jsme v posledních týdnech před volbami ztratili dech. Překvapil mě nejen výsledek hnutí ANO, ale jsem z šoku také z výsledků voleb v Evropě,“ zhodnotil Radim Sršeň, který byl čtvrtý na kandidátce uskupení Starostové a osobnosti pro Evropu a do Evropského parlamentu se nedostal.

„Výsledek si budeme muset uvnitř strany vyhodnotit. Čekají nás krajské volby a to, že ANO dominovalo ve všech okresech Olomouckého kraje, je určitým varováním. Je třeba více komunikovat, protože dobrých věcí se dělá spousta. Čelit populismu je ale náročné,“ uvedl.

SPD: Jsme nejlepší v rámci republiky

Například SPD na Prostějovsku ale nepovažuje výsledek koalice SPD a Trikolora v kraji za špatný.

„Oprostil bych se od celkových čísel. SPD má v Olomouckém kraji nejlepší výsledek v rámci celé republiky a například na Prostějovsku získala 8 procent. V Prostějově má dokonce 8,35%. Z našeho pohledu jsme si to tedy odpracovali,“ řekl Pavel Dopita, předseda oblastního klubu SPD na Prostějovsku.

„Celkový výsledek je nelichotivý, protože tam bylo hodně konkurenčních menších stran. Chyby byly ve volební kampani, to už uznává i naše vedení,“ dodal.

Zklamání vyjadřuje i šéfka Trikolory z Olomouce Zuzana Majerová, trojka na společné kandidátce SPD a Trikolory. „Určitě je to na hlubší analýzu,“ konstatovala.