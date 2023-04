/FOTO, VIDEO/ Neformální oblečení, džíny, riflové bundy či sukně. Písničky Pavla Nováka a hity šedesátých let v podání přerovské kapely Re-VOX. Návštěvníci Městského domu v Přerově se v sobotu večer rozloučili s nabitou plesovou sezonou na tradičním Džínovém bálu.

Džínový bál, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Taneční parket zaplnili především dříve narození, kteří to rozjeli jako zamlada. Ples byl už dlouho dopředu beznadějně vyprodaný. "Začátky Džínového bálu sahají někdy do roku 2004 až 2005 - to znamená, že tato akce oslaví už brzy dvacet let," připomněl moderátor a bývalý mluvčí radnice Bohuslav Přidal.

Tehdy podle něj začínala tradice Plesu primátora a náměstci z recese navrhli, že by se mohl konat také ples náměstků. "Když jsme se o tom začali více bavit, napadlo nás uspořádat na konec sezony Džínový bál. Vznikl tedy jako recese a nevěřili jsme, že by se to mohlo chytnout. Lidem se ale akce zalíbila a stala se z ní tradice. Mám radost, že se tady i po letech pořád potkáváme," pochvaloval si Přidal.

Stovky tanečníků, perfektní nálada

Z atmosféry v sále byl nadšený. "Je tu nejméně tři sta padesát lidí a nálada je od začátku perfektní. Parket je zaplněný a všichni se dobře baví," zhodnotil. Mezi návštěvníky byli především dříve narození, kteří pamatují éru tanečních čajů v měšťáku s kapelou Synkopa, ve které začínali Pavel Novák i Jaroslav Wykrent.

FOTO: Květinová výzdoba i jarmark. Na zámku v Tovačově zahájili sezonu

Mnozí byli ale na plese poprvé. "Domluvila to kamarádka, a tak jsme vyrazili. Bavíme se dobře a s hudbou v sále jsme spokojeni," svěřila se Eva Ludmilová z Přerova, která je velkou fanynkou Pavla Nováka. "Moje závěrečná práce na Pedagogické fakultě měla téma Pavel Novák. Znám všechny jeho písničky, mám doma i knížky. Moje srdcovka je skladba Podivný spáč. Mrzí mě, že všude hrají jen Nádhernou, a přitom má Pavel Novák tolik jiných krásných věcí," dodala.

Zastávka jako obývák. Unikát najdete v Přerově. Podívejte se

Na Džínový bál dorazila s manželem také paní Blanka. "Jsem tu poprvé, takže se teprve rozkoukáváme. V minulosti nám to nevycházelo, protože jsme bydleli mimo Přerov. Dnes je to tedy premiéra," přiznala.

Sezona se vydařila, většina plesů byla vyprodaná

Podle manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje byla letošní plesová sezona vydařená. Po covidové odmlce si lidé zábavy užívali plnými doušky a většina plesů byla beznadějně vyprodaná.

"Co se týče návštěvnosti, panuje absolutní spokojenost. Po covidové pauze lidé zábavu více vyhledávají, což se promítlo především do stužkovacích plesů studentů maturitních ročníků. Už loni v dubnu jsme měli pět maturitních plesů a v říjnu následovaly další. Vyprodané byly i stužkovací plesy v zimních měsících," shrnul Pavel Ondrůj. "Návštěvníci byli spokojeni také s úrovní Přerovského plesu, o který byl velký zájem. Druhým největším tahákem byl Džínový bál - i na ten lístky rychle zmizely," uzavřel.