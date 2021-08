Pivo levnější než limonáda. "Stačila ti stovka? V pohodě, ještě mi zbylo," odpovídal na dotaz své manželky jeden z tatínků, který přinesl ke stolu dvě piva a stejný počet půllitrových limonád a s úsměvem dodal: "Dnes je můj den, pivo stojí deset a limonáda patnáct!"

VIDEO: Večerní zábava ve Dvorečku radosti

Insolvence pominula a radost se vrátila. "Dlouho se volalo po tom, abychom znovu obnovili tradici Dvorečku. Bohužel jsme byli nějakou dobu v insolvenci, tak to nešlo. Jakmile jsme se dostali z problémů, tak jsme loni tradici obnovili," informoval Jan Vařeka, předseda představenstva Pily Javořice a pokračoval: "Loni zde byla obrovská spousta lidí a budu rád, když jich dojde ještě více. Právě pro ně akci děláme."

Zajímavý program nadchl všechny generace. "Skákací hrady jsou úplně super. Vyhrál jsem i spoustu peněz, povozil se na voze s koňmi," hlásil devítiletý Martin. Děti dostávaly za úspěšné zvládnutí všemožných soutěží originální peníze Dvorecké pteníky s vyobrazením místního rodáka a současného starosty Jiřího Porteše. Za ty si mohly nakoupit laskominy. "Rozhodli jsme se třeba dumpingovat cenu piva a i ceny jídla jsou lidové," doplnil Vařeka.

Hudební nabídka se líbila a měla úroveň. Dříve narozené roztančila Holóbkova muzika, mladší si užili tvrdší songy v podání regionálních legend. "V Marasdu a Bon Jovi revival působí moji bratranci. Víťa a Pavel Křivánkovi jsou moji bratranci, takže tam je dohoda jasná. Svou práci ovládá dobře i DJ BOKY," usmíval se šéf pily.

Nadstandardně dlouhý ohňostroj nadchl a hlavně překvapil. "Vůbec jsme nevěděli, že nějaký ohňostroj bude. V programu nebyl avizován, ale jednalo se o úchvatné překvapení," pochvalovala si například Hana Burešová.

Obdobně pohladily duše a uši i obě rockové kapely. Na legendární hudebníky z Konicka přijela spousta jejich letitých fanoušků a nelitovali. "Jirku Šolce už jsem neslyšela dlouho, ale pořád to má v sobě a zpívá parádně. Stejně tak kluci z Marasdu, prostě když děláte hudbu srdcem a baví vás to, tak je to znát," uzavřela jedna z mnoha tančících dam.

Právě skupinu Marasd mohou její fanoušci slyšet naživo v pátek 10. září. "Kapela slaví třicet let od svého založení. V Konici zahraje narozeninový koncert," zve na zajímavou akci hudební manažer Tomáš Mamut Grepl.