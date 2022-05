"Jedná se o dopravní soutěž mladých cyklistů. Na našem dopravním hřišti se uskutečnilo ve čtvrtek a pátek okresní finále. V I. kategorii závodí děti vě věku 10 až 12 let, ve II. kategorii soutěží děti ve věku 12 až 16 let," informoval šéf dopravního hřiště Jiří Novák.

V mladší kategorii soutěžilo šestnáct týmů, mezi staršími deset.

"Družstva jsou čtyřčlenná, dva kluci a dvě holky. Soutěží se v pěti disciplínách – práce s mapou, jízda zručnosti, pravidla silničního provozu, jízda po dopravním hřišti a zdravověda," vysvětluje Novák.

Prostějovská tržnice plná lidí, na odbyt jdou přísady

Výsledkově se nejvíce dařilo oběma družstvům z Brodku u Prostějova. V obou kategoriích slavily jejich výběry prvenství. Mezi mladšími se umístili na druhém místě reprezentanti Vrbátek a třetí pozici vyválčily děti z Brodku u Konice. Právě Brodečtí z Konicka se blýskli medailově i mezi staršími, když skončili na druhé příčce. Třetí post získal výběr ZŠ Melantrichova z Prostějova.

Mezi jednotlivci byl v mladší kategorii nejlepší Ondřej Stránský z Brodku u Prostějova, o jediný bod zpět druhá byla Laura Koudelková z Brodku u Konice a třetí byl Lukáš Mička z vítězného družstva.

Mezi staršími kraloval Dominik Hrdlička z Brodku u Prostějova s pouze 28 trestnými body. Pomyslné stříbro brala Ester Havlenová z Brodku u Konice a třetí nejnižší počet trestných bodů nasbíral Matyáš Prchal z RG a ZŠ O. Wichterleho.

Prostějovské dopravní hřiště je otevřeno pro veřejnost denně.

"Sezonu jsme zahájil počátkem dubna a podle počasí bude otevřeno až do poloviny října. Ve všední dny od 15 do 18 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Ve všední dny dopoledne chodí na dopravní výuku školáci ze čtvrtých tříd a také mateřské školy. Vytíženost hřiště je velká, pořád tu někdo je," uzavírá Jiří Novák.