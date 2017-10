Dušičky se blíží. Dojde k posílení dopravy, připravují se i policisté

Svátek zesnulých se blíží, a tak ve dnech 28. - 29. října bude posílena doprava městskou hromadnou dopravou na prostějovský hřbitov. Navýšení spojů jako každoročně zabezpečuje autobusová společnost First Transport Lines.

Dušičky na Městském hřbitově v ProstějověFoto: DENÍK/Martina Greplová

V těchto dnech bude posílena linka MHD č. 1 aut.st. – hřbitov a zpět. Podle speciálního dušičkového jízdního řádu vyjedou autobusy směrem k hřbitovu až sedmnáctkrát za den.



Na příchod dušiček se také připravují policisté, kteří opět očekávají každoroční zvýšení nápadu trestné činnosti. Zároveň ale doufají, že jejich očekávání nemusí být naplněna.



Policisté vzkazují, čemu se vyvarovat. Řidiči by neměli nechávat věci odložené na sedadlech auta, měli by ho vždy uzamknout a neměli by od nastartovaného vozu odcházet ani pár metrů. Dále se doporučuje parkovat pod přímým osvětlením na přehledném místě s větším pohybem osob. Pozor by si měli dávat i ženy a neodkládat kabelky z dohledu.



Pokud by se návštěvníci hřbitova setkali s krádeží výzdoby hrobů nebo uvidí v jeho okolí podezřelé osoby, měli by hned kontaktovat policii.