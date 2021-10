OTÁZKA: Kolik získalo Duo Jamaha platinových desek? Správné odpovědi zasílejte na e-mail: zdenek.vyslouzil@denik.cz do předmětu uvádět SOUTĚŽ JAMAHA. Výherci budou zpětně kontaktováni. Uzávěrka soutěže v úterý 12. října 2021 do 12 hodin.

Zlidovělé, ale i moderní domácí a zahraniční hity pak většinou nadšeně zpívá celý sál. Tak neváhejte a přijďte se přesvědčit v úterý 12. října 2021 od 18:00 hodin do sálu Společenského domu v Prostějově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.