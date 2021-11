Poslední obec před hranicemi s Jihomoravským krajem ale není zapomenutou vískou. "I když jsme poslední obcí na území Olomouckého kraje, tak z pohledu dopravní obslužnosti nijak nestrádáme. Železniční stanice v Nezamyslicích je od nás dva kilometry, autobusy jezdí v dostatečné hustotě. Kousek to máme i na dálnici, takže zde problémy nevidím," říká starostka Bohumila Charvátová.

Povědomí o Dřevnovicích mají zejména sportovci. Místní Areál zdraví rozkládající se přímo v centru obce naskýtá nepřeberné množství možností jak strávit volný čas.

Přímo ve středu obce stojí kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské. Byla postavena v roce 1937. V roce 1977 prošla menší úpravou, stejně tak v roce 2003. Zvon ve zvonici pochází z bývalé dřevěné zvoničky, která stávala v místech pomníku.

"Máme zde několik zajímavých památek. V první řadě je to kaple Panny Marie, několik křížů. Například kříž u mlýna je z roku 1857, další je na návsi a máme i boží muka," komentuje Bohumila Charvátová.

Zajímavou a v širokém okolí známou je i místní naučná stezka s rozmanitými druhy ovocných stromů.

"Každý rok je ozdobena figurkami vyrobenými ze sena. Vždycky si vybíráme nějaká zvířátka, připomínající určitou pohádku. Vyrábí nám je paní Pavlicová z Hroznové Lhoty, se kterou už roky spolupracujeme. Musím říci, že se k nám sjíždějí lidé z blízka i daleka," uvádí starostka a doplňuje: "Novou sadu vždycky instalujeme na jaře v období Velikonočních svátků. Jedná se o takové překvapení pro děti a vítání jara."

Velký zájem o bydlení

Bohumila Charvátová, starostka DřevnovicZdroj: Deník/Zdeněk VysloužilStarostkou Dřevnovic je Bohumila Charvátová třetí volební období, když předtím působila čtyři roky na postu místostarostky. Charismatická dáma má k obci obrovský vztah a nedá na Dřevnovice dopustit.

Co se vám vybaví, když se řekne Dřevnovice?

Můj domov. Přestože jsem se zde nenarodila, našla jsem zde svého manžela a žiji zde osmatřicet let. Dřevnovice mám moc ráda.

Čím se můžete v Dřevnovicích pochlubit?

Především krásným Areálem zdraví. Areál je součástí několika sportovišť a najdou tam vyžití všechny generace. Od nejmenších dětí až po seniory. Máme tam krásnou naučnou stezku s různými dřevinami. Je to taková zahrádka naší babičky.

Jak jste na tom s občanskou vybaveností?

Jsme malá obec v blízkosti Nezamyslic, základní školu zde tedy nemáme. Máme ale mateřskou školu, na kterou jsme hrdí. Dále je zde obchod, hospoda a také fungující mlýn. Lidé si tak mohou koupit čerstvou mouku. Funguje u nás i knihovna. Pro rodinný život máme odpovídající zázemí.

Dopravní obslužnost je dostačující?

I když jsme poslední obcí na území Olomouckého kraje, tak z pohledu dopravní obslužnosti nijak nestrádáme. Železniční stanice v Nezamyslicích je od nás dva kilometry, autobusy jezdí v dostatečné hustotě. Kousek to máme i na dálnici, takže zde problémy nevidím.

Kam od vás jezdí děti do školy?

Většina jich jezdí do Nezamyslic, některé děti pak do Tištína.

Obec na první pohled svítí novotou. Kolik jste v posledních letech investovali peněz?

Největší investicí bylo vybudování splaškové kanalizace. Stála 41 milionů korun a s tím byla spojená i oprava silnice. Postavili jsme i dvanáct bytových jednotek pro seniory. Díky tomu nám zůstávají mladé rodiny v obci a rody pokračují dál v Dřevnovicích. Opravené máme i všechny střechy na obecních nemovitostech.

Novotou svítí i obecní úřad…

Rekonstrukci obecního úřadu jsme dokončili v letošním roce. Nechávali jsme si to až nakonec, aby někdo neřekl, že si budujeme teplá místečka. (smích) Letitá budova si to zasloužila, stejně tak jsme dokončili i rekonstrukci části místních komunikací.

Zmínila jste mladé rodiny. Je zájem o bydlení v Dřevnovicích?

Ano a velký. Už jsme začlenili do nového územního plánu budování dalších stavebních parcel. Poptávka je opravdu velká. Já osobně jsem ale spíše pro rekonstrukci starších domečků, než abychom zabírali další ornou půdu.

Co vás ještě čeká za investice?

Naším největším přáním je rekonstrukce budovy mateřské školy, protože už je opravdu nevyhovující. Doufáme, že se nám podaří získat dostatek finančních prostředků z vypisované dotace, protože z obecního rozpočtu bychom nebyli schopní takhle velkou finanční částku investovat. Jedná se o přibližně dvacet milionů korun.

Kolik máte v Dřevnovicích spolků?

Máme zde Sbor dobrovolných hasičů a Sportovní klub. Hasiči jsou velmi aktivní, stejně tak i sportovci. Dlouhodobě působíme v soutěžích malé kopané, pořádáme různé turnaje. Hasiči vychovávají mládež a pomáhají při každé obecní akci.

Je něco, co vám ohledně obce leží na srdci?

Samozřejmě, že každá obec má své trápení. Máme zde například zdevastované nemovitosti po romské komunitě. My nejsme jejich vlastníky, tím pádem s nimi nemůžeme nic dělat a hyzdí nám tak obec.

Máte vy osobně nějaký sen, který byste chtěla zrealizovat?

Pro mě je prioritou vytvořit zázemí pro mladé rodiny. Chtěla bych také postavit takzvané menší bytečky pro seniorské manželské páry. Tak aby měly odpovídající zázemí pro život.

Myslíte, že se vám to podaří?

Já bych ráda zmínila, že v Dřevnovicích pracujeme dlouhodobě koncepčně. Vždycky jsme se u nás dokázali domluvit. Do vedení obce jsem nastoupila jako místostarostka v roce 2006 a byli jsme tehdy v týmu se starostou Miroslavem Hrubým starším. Jeho předchůdcem byl pan Otakar Štěpánek, který se během šestnácti let, kdy byl ve funkci, staral o rozkvět obce. My jsme přebírali pěknou dědinu a já doufám, že stejně hezkou ji budu předávat svému nástupci i já. Rozvoj obce je běh na dlouhou trať a my si jen předáváme pomyslné kolíky.