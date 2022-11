Drahanské uzel: mladí hasiči z celého okresu uzlovali o medaile

Pět uzlů, každý jiný, to není pro malé hasiče žádný problém. Dokázali to na víkendových závodech Drahanské uzel. Oblíbená zimní soutěž v uzlování hasičského žactva se těšila velkému zájmu. Do Drahan se sjelo třiadvacet družstev z celého Prostějovska.

Malí hasiči uzlovali v Drahanech | Video: Zdeněk Vysloužil