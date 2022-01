"Projekt nazvaný „Oslava 20. výročí založení Domova pro seniory Soběsuky“ se v jubilejním 10. kole z 553 projektových žádostí umístil mezi třemi nejlepšími v našem mikroregionu. Tím postoupil do hlasovací fáze programu. O vítězi budou rozhodovat v době od 17. 1. do 13. 2. 2022 samotní zákazníci TESCO Prostějov," informovala ředitelka domova Yvona Andělová s tím, že domov oslavil 20. výročí založení 2. ledna letošního roku.

Narozeninová párty se chystá v létě. "V plánu je společně s klienty, jejich rodinnými příslušníky, současnými i bývalými zaměstnanci a mnoha pro něj důležitými spolupracujícími osobami či firmami společně oslavit toto pěkné výročí," říká ředitelka a dodává: "U této příležitosti chceme zavzpomínat i na nelehké začátky, na všechny proměny, na klienty, co zde trávili mnohdy dlouhá léta podzimu života, na ty, co se podíleli na péči o ně nebo o provoz domova. Zkrátka na celou dobu, co domov, jehož zřizovatelem je Město Plumlov, stojí a funguje."

Teplé jídlo bezdomovcům? Letos se u nádraží vydávat nebude. Důvod vás překvapí

Vyvrcholením samotných oslav bude koncert sólistů Moravského divadla Olomouc, při kterém zazní árie ze známých oper a operet. "Společně tak vytvoříme atmosféru skutečného domova," doplňuje Andělová.

Samotná soutěž funguje tak, že všichni nakupující v prodejně Tesco při svém nákupu obdrží hlasovací žeton. Ten následně vhodí do hlasovacích boxů u pokladen a tím dají svůj hlas projektu, který je jejich srdci nejbližší. Zákazníci mohou hlasovat odteď až do 13. února.

Soupeři DPS Soběsuky jsou organizace Jdeme Autistům Naproti a Dětský domov Prostějov.

Program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vyhlašuje Nadační fond Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti.