Slečny nakupovaly za pět prstů. Zaplatit musely maminky

V pátek 15. července si dvě nezletilé dívky v odpoledních hodinách vyšly nakoupit do jednoho z prostějovských supermarketů. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem nebyly viděny pracovníkem ostrahy, jak si na prodejní ploše v oddělení drogerie berou vystavené zboží a odstraňují z něj čárkové kódy. Takto připravený artikl si vložily do kabelek a poté se pokusily projít přes pokladní zónu bez zaplacení. "Zde byly zadrženy ostrahou a vyzvány k setrvání na místě do příjezdu hlídky městské policie. Strážníci zkontaktovali rodiče dětí a obě slečny jim byly předány," informovala mluvčí městské policie Tereza Greplová s tím, že poškozené zboží v celkové hodnotě 676 korun si matky povedených dívek odkoupily. Vzhledem k věku pachatelek byl celý případ předán příslušnému správnímu orgánu.