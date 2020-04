Dále město předalo roušky osadním výborům pro distribuci v příměstských částech, roušky byly také rozvezeny do velkých i menších prodejen s potravinami.

Od čtvrtka pokračuje město v distribuci ve spolupráci s dobrovolníky, kteří se zaregistrovali prostřednictvím elektronického formuláře na webu města.

Dobrovolníci dopraví roušky prostějovským seniorům nad 75 let přímo do jejich domovů. Roušky budou vloženy do poštovní schránky nebo budou předány přímo.

Lidé, kteří v souvislosti s touto akcí nabídli pomoc, jsou vybaveni průkazem dobrovolníka vydaným Statutárním městem Prostějovem.

Distribuce roušek bude probíhat předběžně do konce příštího týdne. Rozdáno bude téměř čtyři tisíce roušek.