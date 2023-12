Co se týká členské základny, patří Sbor dobrovolných hasičů Krasice mezi největší v prostějovském okrsku. Koncem listopadu oslavil SDH z místní části Prostějova úctyhodných 120 let od založení sboru. V současnosti má 87 členů a šest soutěžních družstev.

120. výročí založení SDH Krasice, 11.11. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Historie se začala psát 29. listopadu 1903. "Na tehdejší ustavující schůzi bylo 27 činných a 9 přispívajících členů. O rok později sbor zakoupil ruční stříkačku od firmy R. A. Smekal z Čech pod Kosířem," ohlédl se do dávné historie Martin Ressler, starosta SDH Krasice, který stojí v čele sboru již 30 let.

Dalším mezníkem byla stavba staré hasičské zbrojnice v roce 1908. "Stála zhruba v místech, kde je v současnosti restaurace Na Kovárně," říká starosta v nové zbrojnici, která stojí přibližně sto metrů dál. "Ta byla předána hasičům 11. června 1932, a svým účelům slouží dodnes," doplňuje Ressler.

Velký impulz přišel v 90 letech minulého století

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

"V roce 1996 jsme získali hasičskou cisternu Škoda 706 RTH roku výroby 1964. Ta nám slouží dodnes. O dva roky později jsme začali pořádat i hasičský ples a začali získávat úspěchy v soutěžích," prozradil starosta.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilVe výčtu úspěchů ční prvenství v premiérovém ročníku Velké ceny Prostějovska v požárním útoku (2001). "O dva roky později jsme oslavili 100 výročí založení a při té příležitosti jsme si nechali zhotovit slavnostní prapor. V roce 2005 jsme dali dohromady i první družstvo mladých hasičů. V současnosti máme čtyři, plus muže a ženy," říká první muž sboru.

Co se týká sportovních úspěchů, těch přišlo nejvíce v posledních pěti letech. "Ženy dokázaly dvakrát vyhrát celkové hodnocení Olomoucké noční ligy. V roce 2019 získaly 3. místo v Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole, což je neoficiální mistrovství Československa. Mladší i starší žáci vyhráli v roce 2018 Okresní dětskou ligu Prostějovska," vyjmenoval pouze ty největší vítězství Ressler.

Útulná hasičská zbrojnice vedle bývalé Rolnické záložny

"Máme zde garáž, věž, zasedací místnost, dvůr i klubovnu se sociálním zařízením. Hasičku jsme dostali v roce 1992 v dezolátním stavu. Všechno jsme postupně svépomocí a ty složitější práce prostřednictvím firem dali do současného stavu," shrnul Martin Ressler s tím, že se mu v hlavě honí ještě jeden velký projekt. "Nerad bych to zakřikl, ale jedná se o vylepšení zbrojnice takovým způsobem, že už by nám snad ani nic nechybělo."

Sokolovna v Čechovicích juchala: Hasiči z Krasic slavili 120. narozeniny

Průřez historií SDH Krasice připomíná speciálně vydaný almanach. "Vydali jsme ho u příležitosti výročí 120 let. Rozdávali jsme ho členům a hostům na oslavách 11. listopadu v čechovické sokolovně. Na jeho vydání i uspořádání oslav nám přispělo Statutární město Prostějov, za což jsme velmi vděční," uzavírá starosta SDH Krasice.