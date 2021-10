"Základní škola zanikla před řadou let a bohužel se už nikdy její provoz neobnoví. Lidé začali umísťovat své děti do okolních škol. Děti dojíždějí do Němčic nad Hanou, Nezamyslic, Brodku u Prostějova nebo Vřesovic. Je zajímavé, že nejvíce dětí dojíždí do Němčic, které jsou nejdál," komentuje starosta Stanislav Mrňka.

Při průjezdu obcí každého řidiče zaujme i most se dvěma sochami.

"Podle mého názoru je rekonstrukce mostu neštěstím. Původní stavba byla unikátní svými funkcemi. Bohužel provedená oprava změnila zásadním způsobem fungování toho mostu. Je to ale věc, která by se měla diskutovat úplně na jiné úrovni," kroutí hlavou starosta.

Další zajímavostí a i možnou turistickou atrakcí je Regionální muzeum.

"Snažíme se rozpohybovat fungování muzea. Expozice musejí být zajímavé, monitorujeme, na co nám lidi přijdou. Zatím si bohužel cestu do muzea nenašli. Návštěvnost muzea je hluboko pod očekáváním," komentuje starosta a dodává: "Využití muzea by mělo být mnohem větší. Chtěli bychom tam dostat i společenské záležitosti, jako jsou konference nebo přednášky. Není to úplně jednoduché, protože omezení, která vznikla kvůli covidu podobným aktivitám nepřejí."

Velkou ránou v historii obce byl i konec II. světové války. "Dědina vypadala po skončení bojů uboze. Dělovými zásahy rozbité střechy i ve zdích plno děr, mostky byly propadlé pod tíží tanků a příkopy i chodníky od nich rozježděné. Všechna okna na návsi byla rozbita," tak zní úryvky Farní kroniky, ze které byla vytvořena poutavá příloha posledního obecního zpravodaje.

Chceme přilákat mladé lidi, říká starosta Mrňka

Ve funkci prvního muže obce na jihu Prostějovska je Stanislav Mrňka třetím rokem. Místní rodák se do Dobromilic vrátil po několika desítkách let, přesto má o dění v obci velmi dobré povědomí. Starostou se stal po volbách v roce 2018.

Moje srdeční záležitost. V Dobromilicích jsem se narodil, vyrůstal do devíti let. Následně jsme se s rodiči přestěhovali do Olomouce, kde jsem strávil drtivou část života. Po smrti prarodičů jsem zdědil domek, který jsme nejdříve upravovali na víkendové bydlení a posléze jsme se s manželkou rozhodli, že se do Dobromilic přestěhujeme natrvalo.

Do funkce jste skočil rovnýma nohama, že?

Já jsem původem stavař. Lidé nám dali důvěru a já od svého zvolení získávám starostovské zkušenosti. Nikdy předtím jsem v žádné podobné funkci nepůsobil. Jedná se o zajímavou životní zkušenost. Celý život jsem pracoval ve stavebnictví a jedná se velice odlišnou práci. Jedná se o práci s lidmi a úřadování. Práce s lidmi mě ale vždycky zajímala a líbila se mi. Funkci starosty vnímám jako službu obci a občanům.

Navzdory nedostatku zkušeností jste se stal hned starostou…

Vyplývá to z toho, že máme mladé zastupitelstvo. Mladí potřebují dostavět domy, vychovávají děti a mají náročná zaměstnání. Já už takové starosti nemám, tudíž mám více času věnovat se obci.

Čím by mohly být Dobromilice zajímavé pro náhodného projíždějícího?

Bohužel obec není vnímána moc pozitivně. Na první pohled zaujmou neobydlené a polorozpadlé domy, okolo kterých se pohybují podivné existence. Vnímám to tak a je to realita.

Co s tímto stavem hodláte dělat?

Snažíme se výše zmíněné nemovitosti vykupovat, bouráme je a nabízíme je jako stavební místa. Aktuálně řešíme čtyři stavební parcely, které tímto způsobem vznikly. Chceme přilákat mladé lidi, protože nám obec poněkud zestárla.

Máte velké plány?

Potřebujeme mladé lidi, aby zde žili s námi. Podporujeme výstavbu nových domů, výsadbu zeleně a chtěli bychom vybudovat relaxační zóny, sportoviště a instalovat na různá místa herní prvky pro děti.

Mají zájem mladí lidé bydlet v Dobromilicích?

Obecní úřad vlastní značné množství pozemků. Snažíme se je upravovat tak, aby byly připraveny pro novou výstavbu. Zabírání zemědělské půdy mi není blízké, proto navrhuji využití brownfieldů po zbourané zástavbě. Momentálně se jedná o přípravě pozemků pro výstavbu tří nových rodinných domků. Máme také několik prodaných parcel. Počet mladých lidí, kteří mají zájem u nás bydlet se neustále zvyšuje.

Jakou má obec občanskou vybavenost?

Máme zde obecní obchod, dále pobočku České pošty. Mateřskou školu, která má rozpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci. Základní škola zanikla před řadou let a bohužel se už nikdy její provoz neobnoví. Lidé začali umísťovat své děti do okolních škol. Děti dojíždějí do Němčic nad Hanou, Nezamyslic, Brodku u Prostějova nebo Vřesovic. Je zajímavé, že nejvíce dětí dojíždí do Němčic, které jsou nejdál.

Právě díky rekonstrukci němčické školy vaše školní budova loni ožila…

Spolupráce s němčickou radnicí je na velmi dobré úrovni. V době, kdy na němčické škole probíhala rekonstrukce, byl u nás umístěn celý druhý stupeň. Škola tak byla kompletně využitá.

Co s obrovskou budovou zamýšlíte?

Snažíme se budovu uchopit jako multifunkční objekt. V současnosti už byla zahájena přestavba a už je zažádáno o první dílčí kolaudaci. Měla by tam být v budoucnu klubovna, knihovna a také obecní úřad.

Máte zde i regionální muzeum…

Snažíme se nějakým způsobem najít cestu k lidem, protože ti si zatím do muzea příliš cestu nenašli.

Jak je na tom spolkový život?

Máme zde Sokol, který vlastní budovu sokolovny. Sokol má malé děti, ale bohužel po přechodu na základní školy jejich počet velmi klesá. Dále fotbalový klub FC, který je hodně živý a obec jeho činnost podporuje. V neposlední řadě máme Sbor dobrovolných hasičů, který já musím jen chválit. Hasiči jsou akční nejen co se týká jejich poslání, ale i svou prací s mládeží. Mladí hasiči jsou nás velmi aktivní. Velmi dobře funguje i farnost. Jsme farní obcí, kdy k nám patří Doloplazy, Poličky a Hradčany-Kobeřice. Farníci i z těchto obcí se podílejí na kulturních akcích pořádaných farností. Mezi aktivní spolky se řadí i místní organizace Českého zahrádkářského svazu, která kromě odborné činnosti spolupracuje i na kulturních akcích v naší obci. Aktivně se podílí na tvorbě a realizaci kulturního dění v obci i Mateřská škola.