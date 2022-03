Dobří sokoli se vracejí: v Moravském krasu přibyl třetí pár, podívejte se

Dobrá zpráva. Vzácní sokoli stěhovaví se znovu vrátili hnízdit do Moravského krasu na Blanensku. A co víc. Kromě stabilních dvou párů to vypadá, že by se tam mohli o mláďata starat ještě v dalším hnízdě. Deník Rovnost o novince v pátek informoval René Bedan, který se věnuje pozorování a mapování výskytu těchto dravých ptáků v Moravském krasu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. Imaturní samice opakovaně navštěvuje nový pár. | Foto: se souhlasem Reného Bedana

Redakci exkluzivně poskytl aktuální fotografie sokolů přímo z terénu. Na jedné z nich dravec drží v pařátech čerstvě ulovenou kořist. „Konečně změna a dobrá zpráva po několika letech, že se sokolí populace v krasu možná rozroste o další hnízdiště. Dva sokolí páry jsem zahlédl na tradičních místech. U Býčí skály a také v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy. Právě tam se letos objevil ještě třetí pár. Snad vše dobře dopadne a vyvede také mladé,“ řekl Bedan. Kostra jeskynního lva! Muzeum Blanenska má unikátní expozici, podívejte se Čtvrtou lokalitu, kde vzácné ptáky nedávno viděl, monitoruje na Brněnsku. Tam loni sokoli nakonec nezahnízdili. Podle všeho je něco vyrušilo. V Moravském krasu se podle Bedana v těchto dnech sokoli připravují na hnízdění. „Ptáci jsou v takzvaném toku, který teď finišuje. Vše doprovází tradiční zvukové projevy a chování před snůškou. Páry společně létají nad krajinou, samec samici symbolicky krmí. Je to vtipné. Protože je menší a samice si samozřejmě dokáže potravu ulovit sama. Při toku se také sokol předvádí s vzdušnou akrobacií,“ vysvětlil odborník. Sednou na vajíčka Na přelomu března a dubna by samice měla snést vejce a usednout na hnízdo. Po devětadvaceti dnech se líhnou mláďata. „U Býčí skály jsem sokoly viděl létal do stejného místa, kde hnízdili loni. Ve Vývěrech Punkvy pak střídají dvě hnízda, kde sednou, je otázkou. Stejně jako třetí, nový pár. Na Blanensko se vrátila hnízdit samice, kterou okroužkovali v Maďarsku. Je jí devět let. Většinou se mi ji podaří zachytit na fotopast až na podzim,“ dodává Bedan. Louku před Býčí skálou už minulý víkend uzavřeli kvůli hnízdění sokolů ochránci přírody. Stejně jako nedalekou přístupovou cestu k jeskyni Kostelík. „Omezení v okolí Býčí skály potrvá stejně jako v předchozích letech do poloviny června. Obě lokality budeme hlídat a snažit se, aby hnízdící sokoli měli klid,“ řekl jeden z dobrovolných strážců přírody Radovan Mezera. V Josefově vylovili rybník. V keserech uvízli líni, v blátě střevličky a karasi V Moravském krasu zahnízdili sokoli stěhovaví v roce 2016 bezmála po půl století. Vyvedli tehdy tři mláďata. O rok později měly dva páry celkem pět mláďat a následující rok osm. V roce 2019 pak ze sedmi mladých sokolů přežila jen tři. Zbývající ulovil výr velký. O rok později opustilo dvě hnízda v krasu pět sokolích mláďat. Loni vylétlo od Býčí skály jedno mládě a z druhého hnízda pak tři.