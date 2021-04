S podnikáním začal jeho otec, po kterém převzal před jedenácti lety vedení firmy syn Pavel.

"Zabýváme se výrobou a distribucí obalových materiálů na zakázku. Jedná se například o sáčky s lepící klopou, o zipové sáčky či sáčky s jezdcem, o sáčky s eurovýsekem, o přepravní obaly a další. Zkrátka umíme udělat sáčky všeho druhu. V nabídce máme i jednorázové nádobí, ale o ně v současnosti z důvodu pandemie není moc zájem. Obchodní partnery máme po celé republice a dodáváme i do zahraničí," představil ve stručnosti vlastní podnik Pavel Mikulka a dodal: "Vím, například, že se do našich sáčků balí kávovníky v Africe. Většinou ale nevím, kde naše obaly skončí."

Práce s plasty vyžaduje speciální stroje

"Záleží o jaké výrobky se jedná. Některé sáčky se dělají na ručních strojcích. Jsou ale i takové, které se musejí dělat na velkých automatech. Ve firmách, se kterými spolupracuji, jsou většinou zaměřeni pouze na jeden druh obalového materiálu," popisuje jednatel firmy složitost výroby.

Důležitá je péče o zákazníka, zvláště u rodinné firmy z malé obce.

"Člověk se musí pořád snažit, musí dokázat vyjít vstříc, když se vyskytne problém. Pokusit se ho řešit co nejrychleji a neustále se prezentovat se svým sortimentem," říká Mikulka a dodává: "Máme hodně partnerů, se kterými obchodujeme už dvacet let. Snažíme se držet i ceny na přijatelné úrovni."

Široká nabídka nemá jednoznačného favorita

"Poptávka se různí. Nejstabilnější zájem je o sáčky s lepící páskou a prakticky o sáčky všech velikostí. Největší zájem je dlouhodobě o zakázkovou výrobu sáčků, tašek a pytlů," prozradil jednatel.

Ekologického tlaku na omezení používání plastů se nebojí.

"Vnímám to. Budeme se muset přizpůsobit. Myslím si, že by se s tím něco dělat mělo. Na druhou stranu, balit se bude pořád. Místo v přírodě nerozložitelné fólie se budou muset používat rozkladatelné materiály. Až to přijde, přeorientujeme se," má jasno Mikulka a uzavírá: "Aktuálně šla cena fólií o sto procent nahoru. Na vině je pandemie, kvůli které došlo v mnoha odvětvích ke zpomalení či snížení produkce. Bohužel mezi ně patří i plasty, jejichž nedostatek je zapříčiněn sníženým zpracováním ropných produktů. Cena vyskočila během posledních tří měsíců."