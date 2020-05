Potěžkat v ruce řemdich, zjistit, že Karlův most není rovný? Putovní unikátní výstava České dějiny zavítala po rozvolnění koronavirových opatření do Prostějova. Přibližuje historii nejen našeho národa prostřednictvím figurín v životní velikosti.

V Prostějově byla otevřena výstava České dějiny s figurínami význačných osobností naší i evropské historie. 21.5. 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Do Prostějova jsme se vrátili po dvou letech. Přidali jsme nové postavy. Je to taková procházka historií spojená s přednáškami pro malé i velké," sdělila Deníku kurátorka výstavy Šárka Dvořáková a doplnila: "Přednášky jsou uzpůsobeny věku návštěvníků. Pro malé děti se jedná o jednodušší formu. Děti ale zase více spolupracují a hodně to prožívají."