Divadlo Point může přijít o střechu nad hlavou

Nejistá je v dalších měsících budoucnost prostějovského divadla Point. Herci, kteří baví Prostějovsko už téměř patnáct let, totiž možná budou muset opustit prostory pro zkoušky v Olomoucké ulici, ke konci roku totiž divadlu končí smlouva v pronajatých prostorách.

Informaci prozradil ředitel divadla Aleš Procházka, podle kterého je klíčové datum 9. prosinec.

"Stoprocentně k tomuto datu končíme. Budeme mít v tento den závěrečnou show, jakési rozloučení s Olomouckou ulicí," uvedl Aleš Procházka pro Deník.



"Dál to nevypadá nijak.Nikdo zatím o ničem nerozhodl. Snažíme se jednat, sháníme i nové prostory. Pokud se to nepodaří, tak je z nás kočovné divadlo," dodal.

Představení Pointu jsou přitom navštěvovaná a jen málokdy se stává, že by nebylo hlediště plné. Častější naopak je, že je představení vyprodané i několik týdnů dopředu.

Hemerková: O problému víme, hledáme řešení

"Byla by to velká škoda pro kulturu v Prostějově, kdyby museli skončit, protože nemají kde zkoušet. O problému víme, hledáme řešení. Chceme aby mělo divadlo důstojné zázemí, proto sháníme vhodné prostory ve vlastnictví města," uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.



Zcela vyloučené však není ani pokračování zkušebny na dosavadní adrese, tedy ve dvorním traktu budovy v Olomoucké ulici. Alespoň podle majitele, Romana Ondrýska, který je ředitelem firmy Schola servis.

"Čekám na jednání s ředitelem Gymnázia Jiřího Wolkera, při kterém divadlo funguje. Neříkám že za dosavadních podmínek, na nájmu bychom se ale dohodnout mohli. Další kroky jsou ale nyní právě na řediteli," vyjádřil se pro Deník.

Přesun na Husák?

Jeho redakce oslovila i vedení gymnázia, které nejen za divadlem stojí, ale z něhož přichází do Pointu i herečtí talenti.

"Zrovna minulou středu jsem měl jednání s náměstkyní Hemerkovou. Možností je, že bychom pokračovali v činnosti na bývalé základní škole na Husově náměstí. Čekáme ještě, jestli nám tohle využití povolí z ministerstva," uvedl ředitel školy Michal Šmucr. narazil přitom na dávný problém, kdy městu hrozilo, že bude muset právě kvůli této budově vracet z ministerstva získanou dotaci.



"Pevně věřím, že divadlo bude mít v novém roce střechu," dodává Michal Šmucr, k němuž se přidává i Ivana Hemerková.

Přesto dosud, ve chvíli, kdy nic není stoprocentně dohodnuté, panuje riziko, že oblíbený divadelní soubor nebude mít kde zkoušet ani hrát.

"Aleš Procházka je aktivní člověk se spoustou kontaktů, snad to zvládne. Tahle situace mě ale mrzí. Chce to jen najít řešení," uvedl jeden z fanoušků divadla, který navíc pomohl zorganizovat představení pod širým nebem, kastelán plumlovského zámku Pavel Zástěra. Podle svých slov by rád do budoucna poskytl divadelníkům azyl.

Třetí podnik

Pokud by divadlo nakonec činnost ukončilo nebo by ji přesunulo z Prostějova, jednalo by se už o třetí kulturní podnik, který by v krátké době ve městě skončil. Před téměř dvěma lety se jednalo o kavárnu ve Špalíčku, kde jeho provozní pořádala řadu kulturních akcí. Letos v dubnu pak šokovala veřejnost informace o brzkém uzavření hudebního klubu Apollo 13, k němuž došlo o měsíc později.