Díra dělí vozovku. Do Olšan na dálnici D46 se přes Studenec nedostanete

Rozkopaná silnice s položenou obří rourou. Zákazové značky na konci Studence místní částí Čelechovic na Hané, posílají řidiče do objížděk. Vytížená zkratka k hanácké dálnici do Olšan u Prostějova bude neprůjezdná až do konce května. Důvodem je stavba protipovodňové hráze a tím i odvodňovacího potrubí pod zmíněnou silnicí.

Uzavřená silnice ze Studence do Olšan - 6. května 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Rozsáhlý projekt v místní trati Zápověda zajistí preventivní ochranu před následky přívalových dešťů. Úplná uzavírka silnice spojující severozápadní část Prostějovska s dálničními nájezdy v Olšanech u Prostějova potrvá až do půlnoci 29. května 2020. Objízdné trasy jsou přes Kapli a Lípy pro osobní dopravu. Pro těžká nákladní vozidla pak přes Čelechovice na Hané směr Kaple a Lípy. Co vlastně má na několikahektarové ploše pod kopcem ve směru na Olšanu u Prostějova vzniknout? "Ve Studenci realizujeme protipovodňovou hráz, která má za úkol ochránit obec před záplavami. Jedná se o první etapu společných zařízení, které byly navrženy v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav," uvedla Lenka Růžková, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu, který stavbu realizuje. Stavba po svém dokončení vytvoří ucelený systém kombinující protipovodňovou ochranu obce s citlivým zakomponováním výsadeb, včetně zajištění přístupnosti pozemků. U Studence vzniká protipovodňová hráz. Více než 100 metrů dlouhá, podívejte se Přečíst článek › U Studence našli archeologové zlatou bójskou minci Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Vysloužil