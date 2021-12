"Kluky to napadlo v loňském roce. Jedno z našich dětí Peťa, je velkým fotbalovým fanouškem a chodí pravidelně fandit. Oni si ho všimli, oblíbili a přinesli všem dětem dárky. Děcka se moc těšily i letos, navíc někteří naši kluci i holky hrají za Konici fotbal, takže mají k tomuto sportu velmi blízko," sdělila jedna z vychovatelek Helena Forst Janošíková.

Podnět vyšel ze Zámecké zahrádky.

"Hlavním iniciátorem byla Lucka Svačinová. Přednesla nám návrh, že bychom mohli něco pro děti udělat. Loni jsme zde byli poprvé a domluvili jsme se, že založíme tradici," komentoval trenér konického mužského týmu Petr Ullmann a dodal:

"Zdejší děti jsou ochuzeny o rodinný život, tak jsme jim chtěli udělat radost. Rád bych poděkoval všem sponzorům, kteří přispěli a hlavně hráčům, kteří mezi sebou vybrali spoustu peněz. Moc si toho vážím."

Nápad přišel znenadání.

"Děti v domově nemají to co ostatní. Chybí jim rodiče, tak jsme si jednoho dne řekli, že pro ně něco vymyslíme. Když pak člověk vidí, jak jsou šťastné, tak je to úplně nejvíc co nám mohou dát," uvedla iniciátorka akce Lucie Svačinová s tím, že dárků bylo opravdu hodně.

"Přiznám se, že jsme je ani nestihli spočítat. Každé z patnácti dětí dostalo několik dárků," doplnila Svačinová.

Krásné Vánoce se spoustou dárků zařídili dětem z dětského domova v Konici svými příspěvky Petr Ullmann, Roman Kamený, Tomáš Pěruška, Ladislav Blaha, Luděk Knoll, Patrik Huňka, Mudr. Anna Látalová, Potraviny Tom, Busy Studená a Lucie Svačinová a celý tým Zámecké zahrádky.