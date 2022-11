"Je to krásné. Člověk když jde na procházku, tak se zastaví a podívá, ze které školy nebo školky, ten který stromeček je. Vnučka mi hlásila, že se musím jít podívat na ten jejich," chválila nápad například Marie z Prostějova.

Výroba a samotné zdobení se líbí i dětem. V úterním dopoledni to potvrzovalo hned několik skupinek prcků z mateřských škol, které střed města naplnily radostným výskotem.

"Jsem velmi ráda, že se aktivita, kterou jsme v roce 2014 co by Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov do Prostějova přivedli, uchytila a stala tradicí. Náměstí je krásné díky umu dětí a paní učitelek. Vždy se kocháme kreativitou a nápady, které stromečky nesou. Děti zvou své rodiče a prarodiče stromečky obdivovat a náměstí tím ještě více žije," komentovala v současnosti 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Malinkaté stromečky budou zdobit děti až do pátku 25. listopadu, kdy dojde i ke slavnostnímu rozsvícení toho největšího.