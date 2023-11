/GALERIE/ Velký úspěch oddělení školní družiny 2.C největší prostějovské školy Jana Železného. Za ztvárnění příběhu seniorky z domova v Nerudově ulici vyhrály děti 50 tisíc korun. S domovem se rozdělily rovným dílem.

Děti ze školní družiny ZŠ Jana Železného vyhrály 50 tisíc a polovinu věnovali seniorům z Domova v Nerudově ulici. Foto: Jana Jílková, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

"Domov za tyto peníze pořídil elektrický vozík. Žáci si výhru užili na výletě v olomouckém Krokodýlku, obdrželi poukázky do knihkupectví a také mohou využívat nové skříňky na výtvarné potřeby," prozradila iniciátorka akce Jana Jílková. Více čtěte ZDE.

Vysokou finanční hotovost získaly děti za úspěšnou účast ve výzvě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) - Pošlete vzkaz příběhem. "Děti příběh sepsaly, výtvarně ztvárnily a nakonec i vyhrály. Odborná porota vyhodnotila 116 prací a ocenila jich pět," usmívá se vychovatelka.

Děti navštěvují seniory pravidelně

"Do Domova seniorů v Nerudově ulici chodíme s našimi dětmi pravidelně již třetím rokem. A to díky organizaci Mezi námi a paní doktorce Márii Řičánkové. Návštěvy probíhají tak, že si s babičkami a dědečky něco vyrobíme, společně si popovídáme, předáme dárečky a na závěr si společně zazpíváme," popisuje Jílková s tím, že když se k nim dostala zpráva o akci ´Pošlete vzkaz příběhem´ - neváhali ani minutu. "Hned jsme si s vedoucí aktivizačního úseku paní Alenou Pagáčovou domluvili individuální setkání s babičkami a dědečky," říká třídní učitelka 2.C Hana Kocourková.

Na první návštěvu za sepsáním příběhů šla necelá desítka žákyň třetí třídy. Děti se rozdělily na skupiny, ve kterých si se seniory povídaly. "Nejvíc nás zaujaly příběhy paní Libuše Froňkové (94 let). Přímým zásahem do srdce byl ten o jejím pejsku Roninkovi, se kterým se musela rozloučit, když nastupovala do domova," přiblížila Jílková.

Rozhodnutí pro babičku Libušku a jejího pejska

Děti začaly s výrobou papírových pejsků. Po několikatýdenní práci, při které vydatně pomáhali i družinoví prvňáčci, se začala rodit psí smečka.

"Ze zmuchlaných novinových papírů jsme vytvořili tělíčka, hlavičky, končetiny, ocásky, ouška a čumáčky pejsků. To celé jsme omotali papírovou lepící páskou," líčí vychovatelka.

Práce pokračovala stříháním a lepením, končilo se natíráním. Na řadu přišly i obojky a jmenovky. "Pouze největší pejsek byl bez jmenovky. Výrobu cedulky a pojmenování pejska jsme si nechali až na setkání s paní Libuší, která má špatný zrak a celou výrobu pejsků by s námi nezvládla," pokračovala Jana Jílková.

Babička si Roniho zamilovala

"Babička byla velmi dojatá. Největší radost měla z toho, že jsme se mohli opět setkat. Dětem předala sladkosti, které pro ně měla připravené. Společně jsme vyrobili cedulku se jménem Roni a připevnili pejskovi na krk," uzavřela činorodá vychovatelka.