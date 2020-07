Spolupráce s dětmi je dlouhodobá. "U nás v domově podporujeme mezigenerační setkávání dětí a našich klientů více než deset let. Společné aktivity jsou velice oblíbené. Klienti vždycky vítají, když za nimi děti přijdou," informovala Jana Vaverková, sociální pracovnice domova pro seniory, která dodává: "Chodí k nám děti ze základních i mateřských škol. Vždycky mají připravený nějaký program."

Zapojení do projektu Propojujeme generace, tak bylo samozřejmostí. "Zapojili jsme se proto, abychom vytvořili další činnost. Získanou částku jsme se rozhodli použít na výsadbu rybízové aleje, která už byla započata v minulém roce, kdy jsme vysadili několik keříků," říká Jana Vaverková a doplňuje: "Děti i seniory výsadba zaujala. Děti dělaly práci, kterou dosud možná nepoznaly a senioři se cítili užiteční, protože dětem radili, jak keříky sázet. Zavzpomínali, jak sami pracovali na své zahradě."

Plány zhatil koronavir.

"Původně jsme plánovali, že začneme s výsadbou na jaře. Bohužel to nebylo možné. Projekt tedy budeme realizovat na podzim," vysvětluje Jana Vaverková.

Pochutnají si na moučníku nebo bublanině.

"Předpokládáme, že až keříky narostou a bude větší úroda, tak by mohlo ovoce skončit například na nějakém lívanci. Chtěli bychom vysadit úplně všechny druhy rybízu, stromkové i keřové," plánuje ředitelka domova Yvona Andělová a s úsměvem přidává: "Převážná část klientů je z dědiny, takže nemáme obavy, že by o keříky nebylo dobře postaráno. Poznat je to na tom, že už i ty loňské keříčky, i když jsou malinké, už nějakou úrodu dávají."

Domov pro seniory Soběsuky obdržel společně s dalšími devětašedesáti oceněnými subjekty částku 28 600 korun.