"Takovou účast jsme nečekali. Překážky jsme průběžně zveřejňovali na facebooku a spíš jsme si mysleli, že jejich obtížnost děti, respektive jejich rodiče odradí. Opak byl ale pravdou," komentoval starosta vrchoslavického sokola Daniel Svačina, který většinu překážek sám instaloval.

Kopřivy na žádost místostarostky

"Připravili jsme přes dvacet překážek. Pár podobných závodů mají naši malí členové za sebou, takže inspirace bylo dost. Na přání místostarostky jsme zařadili i běh kopřivami," dodal s úsměvem Svačina.

Na trati pomáhali dobrovolníci. Nejstarším z nich byl pětaosmdesátiletý Josef Šrámek.

"Dostal jsem na starost hod granátem. Spousta závodníků musela dřepovat, když se nepodařilo trefit cíl," usmíval se zasloužilý sokol.

Zajímavé odpoledne zpestřily vdolečky i buřty.

"Ve Vrchoslavicích máme všechno, co chceme, pokud si to zorganizujeme," sdělila s úsměvem hospodářka Jaroslava Kvasničková a doplnila: "Není to o jednom člověku, je potřeba tým lidí. Samotný nápad nestačí, je třeba i zapalovač od kterého se vznítí další dobrovolníci."

Závod se líbil a bavil

"Sam zbožňuje podobné výzvy. Nad účastí ve Vrchoslavicích neváhal ani minutu. To, že se umístil, byla jen třešnička na dortu, nejdůležitější bylo, že si to báječně užil," sdělila Deníku Jana Leciánová, maminka desetiletého Samuela z Mořic.

Útulný areál má skvělé zázemí.

"Sportovní areál je na závody jak dělaný. Na některé překážky se použily cvičební prvky instalované v prostoru Zamlýní. Na vytvoření bažiny jsme si objednali déšť a na odpoledne sluníčko," zavtipkoval starosta Dušan Svozílek.

Na jih regionu dorazili závodníci místní, z blízkého okolí, ale i Prostějova, Olomouce, Vyškova či z Vysočiny. (zv)