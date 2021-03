SMRŽICE Smržice - kostelZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

První písemná zmínka o obci: 1131

Počet obyvatel: 1618

Zajímavostí ve Smržicích najdete opravdu hodně. Ať už je to kostel sv. Petra a Pavla z 19. století či nejstarší budova Smržic, místní fara. Ta pochází z roku 1761 a na místě starého zbořeniště ji v barokním slohu postavil farář Vogl. Za zmínku jistě stojí také dům Českého zahrádkářského svazu ZO Smržice nebo budova obecního úřadu, která původně sloužila jako rolnická záložna a pochází z roku 1869.

Významné osobnosti obce

Jakub Kresa (1648 – 1715), jezuita, univerzitní profesor matematiky.

František Jakubec (1883 – 1969), politik.

Vojtěch Ondrouch (1891 – 1963), historik, vysokoškolský pedagog a numismatik.

Nová škola zatím bez dětí Škola ve SmržicíchZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

V loňském roce se splnil sen mnoha smržických generací. Od 1. září 2020 byl zahájen provoz v krásné nové prosvětlené budově s vybavením, které odpovídá trendům moderní školy. "Dětem se líbí tělocvična obložená dřevem, knihovna pro čtenářský klub, moderní počítačová učebna. Prostor dvora je využíván jako přírodní učebna. Nachází se zde nový výukový altán s vyvýšenými záhony a meteostanice," popisuje novou školní budovu ředitelka Jana Gulaková a dodává: "Učitelé zde mají i sborovnu, kterou v minulosti postrádali. Velkou škodou je fakt, že si v probíhajícím školním roce moderního prostředí moc neužijeme."

Šlapka a vandr jsou fenoménem Smržická šlapka a Smržický vandr. 5. 9. 2020Zdroj: Deník / František Berger

Smržickou chloubou může být bez nadsázky Klub českých turistů. Spolek řízený předsedou Zdeňkem Balcaříkem má šestaosmdesát členů a vyvíjí celoročně aktivní činnost. Různých výletů a výšlapů se účastní desítky místních i přespolních. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou dvě vlastní akce. Věhlas cykloturistické Smržické šlapky přesahuje dalece hranice hanáckého regionu a obdobně je na tom i Smržické vandr. V případě, že je příznivé počasí, účastní se obou akcí více než tisícovka.

Tip na výlet - Naučnou stezkou na Stráž SmržiceZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

start stezky asi 1 km od Obecního úřadu Smržice

Pokud při procházkách vyhledáváte i hezký výhled do okolní krajiny, pak si projděte smržickou naučnou stezku na Stráž. Ta začíná u místního hřbitova a tvoří ji celkem deset zastavení. Provede vás kolem odpočívadla a dětské skluzavky úvozem až do lokality zvané Nad Hliníkem. Mezi poli pak stezka dál pokračuje směrem na kopec Stráž. Na vrcholu kopce je malé jezírko sloužící jako hnízdiště pro ptactvo. Odtud se vám naskytnou krásné výhledy do okolí. Celková délka stezky se pohybuje okolo pěti kilometrů, je nenáročná a ideální pro rodiny s dětmi.

