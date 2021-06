Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Prostějovsku. Přiblížíme vám místní atrakce, „nejžhavější“ témata i zajímavé osobnosti. V patnáctém díle se podíváme do Pivína.

Snímky ze života Pivína poskytla Deníku samotná obec. | Foto: Obec Pivín

PIVÍN Pivín je rázovitou obcí na ProstějovskuZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

První písemná zmínka o obci: 1321

Počet obyvatel: 724

V letošním roce Pivín slaví 700 let. Další významné výročí, 150 let slaví také místní železnice. Poprvé zde totiž projel vlak 1. května 1871 a to díky vybudování odbočky moravsko-slezské severní dráhy. O šest let později zde vlak začal také zastavovat. K tomuto výročí děti z mateřské a základní školy namalovaly obrázky, které jsou aktuálně vystaveny v prostorech chodeb Obecního domu. Zajímavou historii v sobě ukrývá i kostel sv. Jiří, který je zároveň mariánským poutním místem. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1519. Existují domněnky, že plány k novému zděnému kostelu vyhotovil významný stavitel Jan Blažej Santini – Aichel. Zatím se však nepodařilo najít důkaz, který by tyto domněnky potvrzoval či vyvracel. Kostel byl dostavěn v roce 1716. Významným objektem obce je také krásná historická budova základní školy, která má více než sto let. Její štít nese fresku s J. A. Komenského.