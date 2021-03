NEZAMYSLICE Městys NezamysliceZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

První písemná zmínka o obci: 1276

Počet obyvatel: 1476

Název Nezamyslice městys obdržel podle knížete Nezamysla a její koncovka -ice je příznačná pro nejstarší sídla Slovanů. Za zmínku rozhodně stojí barokní římskokatolický kostel sv. Václava z roku 1701. Původní kostel byl roce 1697 pro malý rozměr zbořen. Do hlavního oltáře byly položeny ostatky sv. mučedníků Floriána a Magna. Součástí městysu je také místní část Těšice.

Významné osobnosti obce

František Kvapil (1932-1942), kněz, vystupoval proti nacistům, 5. června 1942 byl zatčen a popraven.

Jaroslav Soušek (1898-1976), významný dobrodinec v období hospodářské krize třicátých let, jeho zásluhou byl upraven park, postavena Sokolovna, upraven tok Hané, chodníky k nádraží nebo do-končena škola.

Bohumil Outrata (1929 – 2019), učitel, kronikář, malíř, grafik, básník, spisovatel a také historik.

Mažoreti baví sebe i okolí Videohospoda nezamyslických mažoreťákůZdroj: printscreen/FB

Nejsou nikde registrovaní, nemají členské průkazy, ale stojí prakticky za vším co se v Nezamyslicích děje. Jedná se o Nezamyslické mažorety. "Jsou to většinou náplavy, jak o sobě sami s oblibou říkají. Přidali se k nim ale i někteří místní. Je to taková recesistická partička a baví Nezamyslice v průběhu celého roku," komentuje starosta Michlíček.

„Vystupují se zábavným programem na plesech, otužují se, staví májku a spolupořádají další akce, ale nejznámější je asi Zimní olymppijáda, která se koná v létě, vždy poslední pátek v červnu," dodává Michlíček a uzavírá. "Dělají pro Nezamyslice v kulturní oblasti hodně a jsme rádi, že je tu máme. Ono dělat si srandu sám ze sebe, je v dnešní době unikát."

Pohřební služba

Vlastní pohřební službu hned tak nějaká obec nemá. "Pohřební služba zde fungovala už za bývalého režimu. My jsme to převzali a postupně se její funkčnost vyvíjela tak, jak šel čas a zákonné povinnosti. Například místo jednoho starého pohřebního auta jsou nyní dvě nová" ohlíží se starosta Michlíček.

Kompletní pohřební služby. "První byl Mercedes s hydraulickým pojezdem v pohřební nádstavbě a následně zákon určil, že musíme mít auta dvě, tak přibyl ještě OPEL. Aktuálně děláme více než sto pohřbů ročně pro celé široké okolí," uzavírá starosta.

Tip na výlet - Objevte kapli Panny Marie Kaple Panny Marie v NezamyslicíchZdroj: Petr Kundel

necelý 1 kilometr od úřadu městyse Nezamyslice

Nezapomeňte v Nezamyslicích navštívit také kapličku zasvěcenou Panně Marii Pomocné nacházející se v malém hájku vzdáleném necelý kilometr jihozápadně od Nezamyslic. Kaple je opředena pověstmi, které se tradují již po několik generací. Bývalou dřevěnou kapličku z 19. století, kterou postavila mlynářská rodina Vitásků, nahradil v roce 1902 zděný kostelík – kaple. Již 8. září 1902 zde proběhl první slavnostní průvod se sochou Panny Marie. Od té doby se zde konají poutě třikrát do roka, a to v květnu, srpnu a září. U kaple najdete také studánku, k níž vede dolů schodiště. Ke studánce se váže mnoha pověstí, podle nichž má zdejší voda zázračnou moc.

