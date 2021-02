Nařízení se dodržuje. Povinné nošení respirátorů, které začalo platit od čtvrtka, je většině lidí tak nějak jedno. Při letmé sondě do prostějovských marketů bylo vidět, že nakupující zpřísněná pravidla dodržují.

První povinně respirátorový den v Prostějově - 25. 2. 2021 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Co máme dělat? Je to nařízené, bez toho nás do obchodu nepustí. Jíst něco musíme. Akorát se v těch respirátorech hůř dýchá a navíc stojí víc než roušky," komentovala nakupující Zdena Vysloužilová.