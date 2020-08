Radnice pomáhá od začátku.

"V počátku koronavirové krize nám město pomohlo, když nám odpustilo část nájmu. O tom, že bychom mohli dostat slevu i za květen a červen zatím nic nevím. Pokud by to byla pravda, moc by nám to pomohlo, protože provozovat živnost nebylo možné," komentuje Lucie Koutná, provozovatelka pánského kadeřnictví a doplňuje: "Je dobře, že se město zajímá a stará o místní podnikatele."

Třetí forma pomoci.

„Již dříve jsme rozhodli poskytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií Covid-19, v důsledku kterých museli dočasně přerušit provozování živností a splnili určité podmínky," vzpomenul první náměstek primátora Jiří Pospíšil a pokračoval: "Zároveň jsme schválili jako opatření ke zmírnění dopadů vládních omezení a jako formu pomoci podnikatelům v Prostějově prominutí nájemného za tři měsíce, maximálně však ve výši patnáct tisíc korun v každém jednotlivém případě. U nájmů na užívání nebytových prostor města za účelem podnikání podnikatelům, kterým byl usnesením vlády České republiky zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.“

V návaznosti na výše uvedené, zahájila prostějovská Domovní správa jako správce převážné většiny nebytových prostor města a Odbor správy a údržby majetku města administraci těchto opatření.

„Mimo výše uvedené evidujeme řadu žádostí nájemců majetku města Prostějova (zejména nebytových prostor a pozemků) o prominutí nájemného, případně o jiná opatření zmírňující dopady vládních omezení v souvislosti s epidemií koronaviru," uvádí Jiří Pospíšil a dodává: "V této souvislosti Rada města Prostějova schválila slevu na nájemném za období duben, květen a červen 2020 nájemcům nebytových prostor v majetku města a doporučila zastupitelům tuto slevu schválit.“