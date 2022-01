"Kdybyste viděl, co se tam kolikrát děje večer a v noci. Slízají se tam od nádraží a dělají bordel. Čůrají přímo do vody a když už nemůžou chodit, tak si uleví přímo nahoře, kde chrápou," komentoval situaci chlapík středního věku, procházející se v nedalekém parčíku. Jeho slova potvrzují pohozené hromady odpadků a nespočet lidských exkrementů nedaleko provizorního lože.

Při nejlepším si odnesete něco na botě.

"To místo dobře znám. Ten chlív už tam je několik let. Nechápu proč se tam neposílá pravidelně hlídka měšťáků, myslím, že kdyby to každý den prošli a rušili by feťáky a bezďáky, tak by jim pobyt znepříjemnili tak, že by je to donutilo se přemístit třeba někam do azyláku," má jasno například Marta Nováková, která dodává, že tam má člověk obavy projít i ve dne.

"I když tam nikdo není, je nutné dávat pozor, jako byste chodili minovým polem, abyste do něčeho smradlavého nešlápli."

Strážníci půjdou do akce

Strážníci budou místo kontrolovat.

"Informace o stávajícím stavu dané lokality jsem předal městské policii. Byl jsem informován, že strážníci místo nafotili a budou je monitorovat," sdělil Deníku náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Pomoci by mohla revitalizace.

Paradoxem je, že hned v těsném sousedství této prostějovské ostudy má letos vzniknout krásná relaxační zóna. Snad i díky ní se roky přehlížené doupě podaří zlikvidovat.

Nášlapné kameny i relaxační zóna. Pivovarský rybníček už brzy zvelebí