Kolony na D46 u Olšan? Vznikají kvůli opravě mostu. Do kdy je můžeme čekat?

Další komplikace v dopravě. Zúžení do jednoho jízdního pruhu kousek před Olšany u Prostějova, zdržuje aktuálně řidiče při cestě z krajského města směrem na Prostějov. Příčinou je rekonstrukce mostu u výjezdu z D46 do Olšan. Omezení potrvá až do května.

Plynulost dopravy na hanácké dálnici mezi Olomoucí a Prostějovem omezuje oprava mostu v Olšanech u Prostějova. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Rekonstrukce mostu ve dvou etapách. "Opravovaný mostní objekt leží na trase do Prostějova či Vyškova jen několik jednotek metrů před EXITem 33 Olšany u Prostějova," informuje Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. Práce potrvají do 2. května 2021. Aktuálně se pracuje v první etapě, která uzavře pravý jízdní pruh D46 v úseku necelého kilometru až do středy 21. dubna. Provoz v levém pásu dálnice bude sveden do jednoho jízdního pruhu. Druhá etapa bude zahájena ve čtvrtek 22. dubna a skončit by měla v neděli 2. května. Uzavřen bude levý jízdní pruh a doprava ve směru na Prostějov povede opět jedním jízdním pruhem. Závady odhalily pravidelné prohlídky. "Konkrétně se stavbaři postarají o výměnu mostního závěru a bude provedena sanace částí křídel, opěr, úložného prahu a říms. Evidované nedostatky ovlivňovaly stárnutí a degradaci konstrukcí nebo jejich částí. Celková cena akce přesahuje 850 tisíc korun bez DPH," uzavírá Miroslav Mazal. Souběžně s výše uvedeným omezením, čeká na řidiče o několik kilometrů dál další komplikace. Z důvodu stavby mimoúrovňové křižovatky Prostějov – střed, je uzavřen sjezd 24 na ulici Kralickou včetně výjezdu na dálnici D46 kolem sídliště Šárka.