Právě vyloučení a podpis Metrostavu pak způsobily zmíněné průtahy. Silničáři tak doufají, že stihnou začátek ještě letos. Portál ŘSD nicméně hovoří o začátku prací v příštím roce s tím, že by mělo být hotovo v listopadu 2022.

Z původní ceny 318 milionů se tak práce vyšplhají na téměř 350 milionu korun. I tak se ale stát v rámci projektu vejde do původního rozpočtu a ušetří téměř 30 milionů. Původní rozpočet totiž hovořil o nákladech zhruba 380 milionů korun. Metrostav byl vyloučen kvůli nesplnění podmínek. Detailněji je stavba popsána v informačním letáku ŘSD.

Silničáři vyloučili původního vítěze firmu Metrostav Infrastructure a místo něj vybrali sdružení společností ve složení Firesta-Fišer, IDS a Eurovia. Vyplývá to z registru smluv.

