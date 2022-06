"Jedná se o novou dělenou stezku pro pěší a cyklisty podél ulice Anenské na sídlišti Svobody. Stezka je navržena v místě stávajících chodníků a bude propojovat stávající stezky. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltová komunikace, zatravněné plochy a chodníky," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že dělená stezka s chodníkem bude ze zámkové dlažby.

Lidem vadí hluk a prach, ale dá se to vydržet. "Přes den je tu od rána dost velkých rachot. Bagry při couvání pípají, nejhorší když chlapi řežou beton. To je randál a navíc všude prach. Co se dá dělat, vydržíme. Práce jim jde pěkně od ruky, horší to mají lidi, co chtějí například spát po noční," komentovala jedna ze seniorek žijící v bloku přímo u stavby.

Hotovo by mělo být za měsíc. Zdržení se nepředpokládá. "Termín dokončení stavby je do 20. července letošního roku. Všechny práce dosud probíhají v souladu s harmonogramem," ujišťuje Rozehnal.

Celková délka úseku činí 196,95 metrů. Dělená stezka je šíře 4,50 metru (cyklostezka 2,50 m, hmatný pás 0,30 m, chodník 1,50 m). Cena stavby je 2.943.764,- korun včetně DPH. Stezka začíná napojením na stávající stezku u bytového domu č.p. 30. a pokračuje za bytovým domem s čp. 38-43 k okružní křižovatce, kde je úsek ukončen napojením na stávající cyklostezku.