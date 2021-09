Cyklostezka vinoucí se podél levého břehu Vodního díla Plumlov měří 1937 metrů a šířku má tři metry. Cyklostezkový most přes říčku Hloučelu, která je hlavním napouštěcím přítokem nádrže měří téměř sedmdesát metrů, má čtyři betonové pilíře a ocelobetonovou konstrukci.

"Jsem ráda, že se stavařům podařilo dodržet slíbený prodloužený termín. Hotovo mělo být do 15. září a podařilo se," neskrývala spokojenost plumlovská starostka Gabriela Jančíková s tím, že oficiální slavnostní otevření celé cyklostezky bude 1. října.

Most už je průjezdný. Nezaměnitelně vonící nově natažený asfalt, značí, že cyklostezka spojující Plumlov s Mostkovicemi je dokončena. Stavba, který byla zahájena v lednu roku 2020, čekala na poslední část – sedmdesátimetrový mostek. Ten byl dokončen právě v tomto týdnu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.