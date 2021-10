Cyklostezka vinoucí se podél levého břehu Vodního díla Plumlov měří 1937 metrů a šířku má tři metry. Cyklostezkový most přes říčku Hloučelu, která je hlavním napouštěcím přítokem nádrže měří téměř sedmdesát metrů, má čtyři betonové pilíře a ocelobetonovou konstrukci.

"Jedná se o další propojení trasy z Prostějova do Plumlova. Lidé, kteří budou cyklostezku využívat se budou zastavovat u nás v Mostkovicích. Mohou se zastavit v kempu nebo si zahrát minigolf," komentuje mostkovický starosta Jaroslav Peška a dodává: "Jsem rád, že už je to hotové. Dostal jsem se k tomu v roce 2011 a za tu dobu jsem už byl tolikrát tázán, kdy už bude stezka hotová, že se mi strašně ulevilo. Ještě ale není vyhráno, zbývá nám propojit cyklostezku od Hloučely s letním kinem na hrázi."

"Jsem moc šťastná. Cyklostezka je opravdu dlouholetým snem, o kterém se začalo mluvit někdy v polovině devadesátých let. Od roku 2011 už byl nachystaný projekt v podobě, jakou má dnes. Museli jsme vykoupit pozemky, majetkově vše ošetřit a dnes už je konečně náš společný sen realitou," smála se plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která se stavbu cyklostezky nejvíce zasloužila.

Letitý sen se naplnil. Diskuze o stavbě cyklostezky, která by lemovala břeh největší vodní nádrže Prostějovska mají zárodek v roce 1996. Reálně se projekt začal jevit v posledním desetiletí a skutečností se stal před dvěma roky. Do země se poprvé koplo loni v zimě a od pátku 1. října je stezka spojující Plumlov s Mostkovicemi veřejnosti oficiálně k dispozici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.