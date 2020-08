„Pracujeme o sto šest. V těchto dnech v rámci druhé etapy hlavně v úseku od hotelu Plumlov k letnímu kinu. Hotové máme podkladní vrstvy se štěrkodrtí. Začátkem září přijdou pak na řadu další vrstvy,“ informoval stavbyvedoucí Michal Macháček ze společnosti SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.

Blíží se rovněž doba, kdy se bude při ústí Hloučely do přehrady stavět pro cyklostezku nový most.

„Úspěšně se doprojektovala stavba mostu a práce již začali. Zatím jsou vyvrtány mikropiloty,“ sdělil stavbyvedoucí Macháček s tím, že most se bude vyrábět přímo na místě.

Pod dohledem starostky

Stavbu cyklostezky bedlivě sleduje a kontroluje i plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

„Díky covidu a nutnosti přeprojektování mostu přes Hloučelu realizace investice nabírá trochu zpoždění. S tím se musíme smířit a je to docela pochopitelné. Nicméně vlastní cyklostezka by měla být hotova v podzimním termínu. Most se bude stavět zřejmě až do jara,“ vysvětlila starostka, kterou trochu trápí, že současní návštěvníci přehrady se teď při pobytu a procházkách na pláži U Lázničků vlastně pohybují na stavbě.

„Ale i s tím se snažíme vypořádat. Podali jsem žádost o to, aby byla tato část cyklostezky uvedena do předčasného provozu. Věříme, že to vyjde, teď čekáme na vyjádření odpovědných orgánů,“ doplnila starostka.

Cyklostezka, jejíž výstavba by měla přijít na něco málo přes 28 milionů korun s DPH, má být přesně 1937 metrů dlouhá a v koruně tři metry široká. Po celé své délce bude mít také několik točen a výhyben, aby ji mohly využívat i stroje Povodí Moravy. Hotová by měla být v listopadu.