"Jde nám o to, abychom dostali k dětem informace o drogách dříve, než jim je dají dealeři nebo starší kamarádi. My dětem vysvětlujeme, jaký vliv mají drogy postupem času. Kam jejich užívání vede. V našem týmu máme lidi, kteří zkušenost s užíváním drog mají, ale i ty, kteří ne ale znají jejich účinek. Důraz klademe i na zpětnou vazbu od samotných dětí, co jim naše přednášky daly," informoval Pavel Mudra, z pořádajícího občanského hnutí Řekni NE drogám – Řekni ANO životu.

Šiřitele protidrogové gramotnosti mexická vlna v podání školáků ze ZŠ Jana Železného nesmetla. Náctileté slečny i chlapci naslouchali příběhům o drogové závislosti se zatajeným dechem.

"Jsme školou, která podporuje sport a moc si vážíme toho, že právě tato akce naši školu navštívila. Kdyby to šlo, tak bych spláchl všechny drogy do nějakého obrovského záchodu," komentoval ředitel školy Dalibor Ovečka.

Denní porce přesahuje sto kilometrů.

"K dětem mluvíme velmi jednoduchým jazykem a nijak je nezastrašujeme. Naším cílem je, aby dělaly vlastní rozhodnutí a ne, že jim bude někdo něco nutit. K tomu, že drogy nejsou dobrá cesta musí dospět samy, my jim k tomu chceme pomoci," říká Zdeňka, kapitánka pětičlenného cyklo týmu, který navštívil Prostějov.

"V pondělí jsme vyjeli z Orlové, ráno jsme odstartovali v Olomouci a z Prostějova jedeme do Boskovic. Denní průměr máme okolo sto dvaceti kilometrů a celkově zhruba 1200 kilometrů za deset dnů," dodává kapitánka.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 41 měst Čech a Moravy. Tým osmi až deseti cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, upozorňuje na hlubokou drogovou negramotnost u mládeže a dětí. Projekt je také iniciátorem myšlenky Den bez drog.

"Tým bude zároveň městům prezentovat efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog. Má až osmdesátiprocentní úspěšnost," říká Pavel Mudra a uzavírá: "Prostějov je na naší trase pravidelně. Oslovujeme města, kde o problému drogové závislosti přemýšlí a hlavně i něco dělají. Za posledních deset let jsme Prostějov nikdy nevynechali."