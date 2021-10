ČSSD získala v rámci Olomouckého kraje 4,53 procenta hlasů, celorepublikově 4,66. Na Prostějovsku to bylo 5,49, na Olomoucku 4,32, na Přerovsku 4,51, na Šumpersku 4,30 a na Jesenicku pouze 3,96 procenta.

"Nejsmutnější událost v životě je, když vás opustí někdo z rodiny nebo blízký kamarád a přítel. Volební porážku beru trochu jinak. Jsem sportovec a vždycky jsem se snažil odvádět co nejlepší výkon," komentoval krajský lídr a dodal: "Bohužel v Olomouckém kraji jsme dlouhodobě pro společnost odváděli standardní výkon. Proto jsme nedosáhli ani na pět procent důvěry."

"Pořád jsem byl přesvědčen o tom, že celorepublikově pět procent uděláme. U nás v Olomouckém kraji byla situace složitější. My jsme ale usilovali o to, aby sociální demokracie ze sněmovny nevypadla. Bohužel se tak nestalo," krčí rameny Hynek.

"Rozhodli voliči. Za mě je to samozřejmě špatně. Myslím si, že není dobře, aby v poslanecké sněmovně nebyla ani jedna strana s levicovým zaměřením. My jsme stále jedinou demokratickou levicovou stranou v zemi. Rozhodli občané, myslím si ale, že budoucnost ukáže, že se jedná o velkou chybu," uvedl bezprostředně po sečtení posledních hlasů Hynek.

Frustrace, zklamání, beznaděj. Smutná atmosféra ovládla v sobotním odpoledni olomouckou zasedací místnost krajského sídla České strany sociální demokracie (ČSSD) v Panské ulici. Podobnou náladu tahle místnost v historii nezažila. Sociální demokraté se poprvé nedostali do sněmovny.

