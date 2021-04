Před nemocí covid-19 měla od počátku respekt. I proto, že jsou mezi jejími přáteli a příbuznými zdravotníci a někteří z nich bojují v té, dnes už některými lidmi nepochopitelně vysmívané první linii. I z toho důvodu byla pětačtyřicetiletá Martina z obce na Přerovsku vždy opatrná. Její vlastní zkušenost s nebezpečnou nákazou bohužel předčila ta nejhorší očekávání. Trvalo tři měsíce, než se z nemoci vyléčila.

Péče o vážně nemocné s covidem. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Na všechno jsem si dávala pozor, dodržovala veškerá opatření - až úzkostlivě jsem dbala na mytí rukou, dezinfekci, nosila poctivě roušku. Vždyť - kdo by chtěl skončit v „covidiu“? Samozřejmě, že většina lidí to doma zvládne a mnozí naprosto lehce, ale kdo si vytáhne Černého Petra, to nikdy nevíme,“ líčí své tehdejší uvažování.