"Řekla bych, že lidé k nám chodí čím dál více agresivnější a také v čím dál tím horším zdravotním stavu. Lidi jsou už unavení, stejně jako personál nemocnice. Pandemie už trvá opravdu dlouho."

Jak vnímáte aktuální situaci vy zdravotníci?

"V první vlně jsme z toho byli takoví vyjukanější. Učili jsme se pracovat za zvýšeného epidemiologického režimu. Myslím tím navlékání se do těch ochranných obleků a další s tím spojené věci. Teď už to vnímáme jako rutinu. Na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou v mnohem vážnějším stavu, než tomu bylo dříve."

V jakém smyslu se změnila skladba pacientů?

"Musím podotknout, že chodí stále více mladších ročníků. Jsou mnohem zchvácenější, s vysokými horečkami, dušností a bolestí na hrudi."

Vnímáte rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými lidmi?

"Ano. Očkovaní lidé k nám přicházejí v daleko menší míře než ti neočkovaní. Setkávám se s případy, kdy k nám přijde starší neočkovaný člověk a jako důvod uvádí, že se mnohem více bojí případných vedlejších účinků očkovací látky než samotného covidu. Já osobně bych se ale daleko více bála u starších lidí průběhu covidu."

Jsou starší lidé více ohroženi?

"Mají vyšší horečky, trpí dušností a jsou zchvácení. Pro staršího člověka je covid strašně vyčerpávající."

Zmínila jste agresivitu, jak se projevuje?

"Lidi jsou celkově naštvaní. Důvodem je nedostatečná informovanost, či spíše přehlcenost. Průměrný, nemocný člověk se v tom množství všech nařízení, doporučení a rad nedokáže vyznat. Z toho pak pramení agrese, která se obrací proti nám, zdravotníkům."

Co jako zdravotník, byste doporučila změnit?

"Myslím, že by stačilo zřídit fungující telefonní linku, kam by mohli lidé volat. Dostali by potřebné informace, jak postupovat a celkově by to pomohlo všem."

V neskutečném zápřahu jedete bezmála dva roky. Zvládáte ten tlak?

"Ve všech nemocnicích se potýkají s nedostatkem personálu. Prostějov není výjimkou. Musím ale pochválit, že naše nemocnice stáhla ambulantní sféru a kolegyně přešly do první linie. Velmi nám to pomohlo a pomáhá."

Vojáci? To je obrovitánská pomoc

Pomáhají vám i vojáci, že?

"Ano, jedná se o obrovitánskou pomoc. Pro chlapy je to náročné, protože se v běžném životě s takovými případy moc nesetkávají. U nás vidí lidi, kteří jsou opravdu v těžkých stavech a vnímají tu napjatou atmosféru, která vyžaduje mnohdy bleskovou akci. Vojáci nám svou pomocí ale nesmírně ulevují."

Jsou vojáci přínosem i v případě zklidnění agresivních pacientů?

"Samozřejmě. Většinou bývají agresivní muži a v momentu, kdy na scénu vystoupí muž, je reakce pacientů úplně jiná."

Jaký se projevuje agrese ze strany pacientů?

"Většinou jde naštěstí jen o slovní agresivitu. V některých případech ale musíme přivolat i příslušníky policie. Měli jsme ale případ fyzického napadení, naštěstí měl službu zdravotní bratr a dokázal útočníka zpacifikovat."

Co myslíte, že je příčinou stále neklesajícího počtu nemocných?

"Souvisí to s tím, že lidé nedodržují vládní nařízení. Nenosí roušky, nechtějí se nechat očkovat. Přemýšlet o tom, že by se měli naočkovat začnou většinou až po tom, co buď sami projdou covidem nebo nemoc postihne někoho v rodině. Jsme v tomto ohledu podle mě takovým spícím národem."

Kolik vám denně projde ambulancí pacientů?

"V průměru projde akutní ambulancí čtyřicet lidí denně. Do toho připočítejte ještě covidové, což dělá celkově vysoké číslo. Problémem je, že jsou lidé netrpěliví. Všichni chtějí být hned na řadě, ale vyšetření nejde uspěchat. Nemocnice není banka."

Vidíte pomyslné světélko na konci tunelu?

"Můj názor názor je takový, že bych si moc přála, aby už covid skončil. Co se týká poslední vlny, tak bylo ošetřeno mnohem více lidí s covidem, ale počty nepatrně klesají. Věřím tomu, že bude líp, ale vím, že covid nevymizí. Musíme se s tím naučit žít."

Co byste lidem, kteří se necítí dobře doporučila?

"V první řadě by měli kontaktovat svého obvodního lékaře. Dále by měli postupovat až na jeho doporučení. Bohužel v praxi to vypadá úplně jinak. Spousta lidí chodí s maličkostmi, ale na druhé straně vím a chápu, že lidé sami nedokáží posoudit svůj zdravotní stav. Poprosila bych všechny o trpělivost a ohleduplnost."