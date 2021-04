Matka Petra Krejčí pobývá se svou dvaadvacetiletou dcerou v prostějovském bytě, přítel se dvěma syny našel útočiště na chalupě v Hrochově.

"V den, kdy jsem byla pozitivně testována přítel s klukama zrovna odjeli na chalupu. Já jsem zůstala s dcerou v bytě," popisuje situaci Petra Krejčí.

Nejtěžší průběh má maminka.

"Mě to z celé rodiny postihlo nejhůře. Bolí mě všechny klouby, v krku, měla jsem rýmu a bolí mě také oči. Navíc se mi dost špatně dýchá. Obdobně je na tom i přítel, děti mají průběh lehčí."

Nákaza se vzala z ničeho nic

Početná rodina vůbec netuší, kde se mohli nakazit. S nemocí bojují přítel, dvaadvacetiletá dcera, pětiletý syn a jediný dvanáctiletý syn je negativní.

"Dodržovali jsme všechna hygienická pravidla, hodně jsme na to dbali. Já i přítel jsme chodili každý týden na testy. Vůbec nevíme, kde bychom se mohli nakazit," krčí rameny matka tří dětí a pokračuje: "Po opakovaném pozitivním testu jsem musela na hygieně nahlásit všechny členy domácnosti. V pondělí 22. března šel na testy zbytek rodiny. Zjistilo se, že to mají přítel, dcera a nejmladší syn."

Odloučení psychice příliš neprospívá

"Vnímám to tak, že jsem opravdu nemocná, takže jen ležím jako při jiné těžší nemoci. Že je ale zbytek rodiny jinde, to je nezvyklé. Stýská se nám po sobě hodně," říká Petra Krejčí a dodává: "Jídlo a další nákupy nám obstarává rodina. Vždycky nechají nákup před dveřmi a já jim pak pošlu peníze na účet. Stejné je to i u kluků. Vždycky jim dovezou nákup a nechají u chalupy na příjezdové cestě."

Neuvidí se ještě dlouho

"Já mám karanténu do 31. března, přítel s dětmi až do 5. dubna. Nejhorší na tom je, že vidím z okna jak je venku krásně. Jako pozitivní věc vnímám, že kluci jsou na chalupě, kde je velká zahrada," líčí své rozpoložení matka v izolaci a pokračuje: "Takovou bolest hlavy a kloubů opravdu nikomu nepřeji. Navíc dcera a mladší syn to už mají podruhé. Procházejí si tím znovu."

O očkování zatím žena ze zdravotních důvodů neuvažuje.

"Nejsem si jistá, jestli bych vůbec mohla být očkována. Mám invalidní důchod, jsem těžký astmatik a jsem na biologické léčbě. Netuším, co by mohlo očkování s biologickou léčbou v těle udělat," uzavírá Petra Krejčí.