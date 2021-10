Proočkovanost obyvatelstva kraje je něco přes 50 procent, ve vztahu k populaci, kterou lze očkovat, je to 59 procent.

Za čtvrtek přibylo v kraji 62 nově potvrzených případů, z toho šest osob spadá do kategorie 65+. Za uplynulých sedm dní přibylo podle údajů ministerstva zdravotnictví 198 nových případů. V předchozích sedmi dnech to bylo 107.

Jedná se o pacienta ve věku nad 80 let, který je ve velmi vážném stavu. Má očkování proti koronaviru, stejně jako dva další pacienti na standardním oddělení.

Epidemie koronaviru v Olomouckém kraji v posledních dnech zrychlila. Za čtvrtek přibylo 62 nově potvrzených případů, před týdnem to byla zhruba třetina. Týdenní incidence v pátek poskočila ze 25 na 31.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.