„Denně máme nějaký záchyt, ale žádné vysoké počty to nejsou. V tomto týdnu v součtu deset covid pozitivních,“ sdělila praktická lékařka pro dospělé Věra Katzerová, která ordinuje v Litovli.

Pacienti s potvrzenou infekcí mají podle lékařky „dobrý“ průběh onemocnění.

„Někteří si stěžují, že je bolí celé tělo, další pociťují bolest v krku, pokašlávají, mají rýmu. Nejsou vysoké horečky,“ popisovala.

V Olomouci otevírá nový market JIP, Lidl na Šibeníku finišuje

Letní „vlna“ koronaviru lékařku nepřekvapila.

„My s tím už prostě počítáme. Provedeme test, tím pádem o koronaviru víme. Jinak by se to s ohledem na průběhy onemocnění přešlo jako normální nachlazení s kapkami do nosu a paralenem,“ dodala Věra Katzerová.

Za čtvrtek potvrdily laboratoře v Olomouckém kraji 73 a předchozí dva dny 82 a 62 pozitivních. Před týdnem ve čtvrtek to bylo 53 a před dvěma týdny ve stejný den 35 případů.

Vloni v červenci byly denní záchyty v kraji do 10 případů, nejvíce 12. Předchozí rok v létě to bylo podobné, nejvyšší denní přírůstek v červenci „vyskočil“ na 15 pozitivních.

Dívku s uhrančivýma očima rakovina změnila k nepoznání. Báře fandí tisíce lidí

Dravější postup infekce nyní způsobují nové, nakažlivější subvarianty koronaviru. V nemocnicích se to však zatím neprojevuje.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc bylo v pátek hospitalizováno pět covidových pacientů. Napříč pracovišti, zvláštní covidové jednotky nemocnice v tuto chvíli nemá.

„Pokud je to možné, tak jsou tito pacienti překládáni na infekční do Prostějova,“ sdělil mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

V Prostějově v pátek leželo sedm covid pozitivních pacientů. „Dobrou zprávou je, že žádný pacient není ve vážném stavu,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Knesl.

V Olomouckém kraji je v porovnání s ostatními regiony nákazová situace nejklidnější. Sedmidenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v pátek stoupla na 57 ze čtvrtečních 53, například na sousedním Zlínsku byla v pátek na hodnotě 88. Nejvyšší týdenní incidence je v Praze – v pátek to bylo 188 případů.