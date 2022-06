Jiří Milar, Jiří Milar, invalidní důchodce, Prostějov Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

„Myslím, že v současné situaci vyhraje ANO na celé čáře v každém větším městě. Já osobně k volbám nechodím, protože to v našem státě nemá cenu. Vytvoří se vždycky koalice a bez ohledu na výsledek voleb, si to vždycky rozdělí pro sebe. Vyhrát může kdokoliv, ale pak stejně vládne ten, kdo se spojí. To je postavené na hlavu. Tady se klidně spojí peklo s nebem, jen aby zůstali u moci."