Dávám se s ním do řeči a pořizuji snímky „černé skládky“.

„Podívejte se, tady jsou plechovky od piv, támhle je láhev od ruské vodky a opodál jsem dokonce objevil vyhozený kanystr,“ ukazuje směrem k pásu zeleně, který se ovšem po návalem odpadků jako zeleň moc netváří. Kromě zmíněných větších kusů obalů se tam nachází totiž i hromady menších. Pozoruji, že některé dokonce vlají přímo na keřících.

Lidé jsou prostě prasata

„Je to hnus, lidé jsou prostě prasata. Přijedou si nakoupit, u auta se nažerou a odpadky hodí do keříku za něj. Je mi z toho na blití,“ čílí se dál čilý důchodce a zvedá ze země alespoň dvě láhve, aby je odnesl do kontejneru.

„Přidám tak krapítek ruku k dílu a pomůžu tak těm, co to budou muset uklízet,“ komentuje své počínání s tím, že by prostřednictvím Prostějovského deníku chtěl zákazníkům Lidlu něco vzkázat: „Lidi, prosím, odpadky opravdu patří do koše, nestelte je na zem. Díky,“ a s lahvemi zamířil pryč.

Odpadky zmizí a zvýšíme dohled, zní z Lidlu

Já sám se následně po příchodu do redakce rozhodnu zjistit, co na situaci kolem odpadků říká společnosti Lidl, která má výše zmíněné parkoviště na Újezdě pod svou správou. Tiskové mluvčí tedy posílám žádost o vyjádření a přikládám i fotografie té spoušti. Odpovědi se dočkám poměrně rychle, jen v řádu několika málo hodin.

„V první řadě děkujeme za upozornění včetně zaslaných fotografií. Již jsme se obrátili na pracovníky prodejny s tím, že odpadky budou co nejdříve uklizeny a rovněž se zvýší dohled nad pořádkem v okolí prodejny,“ informovala tisková mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá s tím, že obecně platí, že úklid parkoviště probíhá jednou týdně.

„Na starost jej má specializovaná firma, přičemž kvalita úklidu je vždy kontrolována vedoucím pracovníkem prodejny. Venkovní odpadkové koše vyprazdňujeme denně, odpad následně ukládáme do sběrných nádob, které jsou pravidelně vyváženy, díky čemuž se odpad nehromadí,“ doplnila mluvčí Holá.