Kolik pacientů s Covid 19 je aktuálně v péči oddělení ARO Nemocnice Prostějov?

ARO nemocnice Prostějov disponuje celkem šesti akutními lůžky. Mimo pacienty, kteří jsou pozitivní na Covid 19, jsou zde přechodně hospitalizováni i pacienti s podezřením na toto onemocnění, kteří vykazují známky dechové nedostatečnosti. Z tohoto důvodu jsou tato čísla velmi proměnlivá a mění se několikrát za den, můžeme ale říci, že se pohybujeme mezi dvěma až čtyřmi pacienty denně.

Jsou někteří pacienti napojeni na umělou plicní ventilaci nebo udržování v umělém spánku?

Bohužel, i přes veškerou snahu a maximální péči jsme nuceni některé pacienty nakonec uvést do umělého spánku a ventilovat přístrojem. Pacienti, kteří vyžadovali speciální formy podpory dýchání, byli po nezbytném zajištění a stabilizaci následně odesíláni do Fakultní nemocnice Brno a nyní i do Fakultní nemocnice Olomouc. Po naplnění jejich kapacit jsme připraveni se dlouhodobě postarat i o tyto pacienty s výjimkou mimotělní podpory ECMO. Pokud se jedná o pacienty bez koronavirové infekce vyžadující akutní resuscitační péči, o ty se stará naše ARO v prostorách chirurgické Jednotky intezívní péče (JIP).

U kolika covid pacientů na ARO se zlepšil stav natolik, že se mohli přemístit do péče jiného oddělení?

Na našem oddělení se staráme o Covid pacienty, kteří mimo umělou plicní ventilaci nebo kyslíkovou terapii z důvodu virového zápalu plic vyžadují i přechodnou podporu orgánových systémů pro jiná přidružená onemocnění. Po zlepšení stavu jsou všichni pacienti překládáni na infekční oddělení Nemocnice Prostějov. Od zahájení fungování Covid ARO se jednalo asi o deset pacientů, kterým jejich zdravotní stav umožňoval přeložení na standardní lůžka."

Už jste nějakému pacientovi aplikovali Remdesivir? Pokud ne, probíhají jednání o jeho získání?

Remdesivir je experimentální lék, který je vyčleněn pouze pro specializovaná centra vybraných fakultních nemocnic. Mimo tento experimentální lék máme k dispozici všechny medikamenty, které jsou v doporučení České společnosti intenzivní medicíny, vycházející z celosvětových zkušeností terapie akutních pacientů s Covid 19.

Jak se změnil systém práce na vašem oddělení v důsledku vysoké infekčnosti koronaviru?

Již při plánování otevření Covid ARO jsme modelovali různé situace, přístupy a možné scénáře vývoje pandemie. Zaměřili jsem se na organizační činnost, stavební úpravy, předzásobení léky, zdravotnickým materiálem, ochrannými osobními pomůckami a rovněž vytvořením zdravotnických týmů. Personál se striktně rozdělil na tým pečující pouze o pacienty s podezřením nebo potvrzeným onemocněním Covid 19 a tým, který zabezpečuje provoz intenzivní péče ARO-chirurgické JIP.

V čem je intenzivní péče o pacienta s koronavirem složitější?

Péče o pacienta s koronavirem má dva aspekty. Mimo psychickou náročnost je zde i vysoké fyzické zatížení. Zdravotnický personál v ochranných osobních prostředcích je vystaven přehřívání, nemůže přijímat tekutiny, a přesto musí dodržovat standardy péče o kritické pacienty s ohledem na zachování všech bezpečnostních pravidel s maximálním soustředěním. Z těchto důvodů je schopen pečovat o akutní pacienty maximálně tři až čtyři hodiny a poté musí být vystřídán.

Jak se vypořádává s mimořádně náročnou situací váš tým, který stojí v současné době v první linii?

Celý tým byl ze začátku pod obrovským tlakem. Strach z neznáma, obavy o zdraví své i svých blízkých na ně doslova doléhaly. Přesto se zachovali jako profesionálové a konali vše, co se od zdravotníků v první linii očekává, to je péče o zdraví pacientů bez ohledu na své osobní pocity. Postupem času se na situaci adaptovali a v současné době již ke své práci přistupují s přiměřenou mírou stresu.

Rád bych zde ale vyzdvihl i tým lékařů a sester ARO-chirurgické JIP, kteří mimo chirurgické a traumatologické pacienty po operaci převzali i péči o valnou část pacientů ARO.

Nastala u vás nějaká pozitivní zkušenost, která má souvislost se současnou situací?

Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi, největší pozitivní zkušeností je postoj lékařů, sester a sanitářů oddělení ARO, anestezie a chirurgické JIP. Nezaznamenal jsem jedinou snahu zříci se této odpovědnosti a upřednostnit své zájmy nad zájmy pacientů. Naopak zde vnímám velký pocit sounáležitosti, a přestože to vyzní poněkud nadneseně, cítím velkou hrdost být součástí takového týmu.

MUDr. Martin Pomajbík, MBA se narodil v roce 1969 v Olomouci, vystudoval fakultu všeobecné lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1994. Po ukončení studií nastoupil jako lékař na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice Šumperk. Následně pracoval ve stejné pozici v Jesenické nemocnici. Dva roky byl lékařem na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Vojenské nemocnice Olomouc. Sedm let působil jako lékař Rychlé zdravotnické pomoci v Přerově. Primářem se stal v roce 2006 v olomoucké 6. polní nemocnici Armády ČR. V letech 2007 a 2008 absolvoval dvě zahraniční mise v polní nemocnici v afghánském Kábulu. Od 1. června 2011 je primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Prostějov.