Začátkem března vyrazila fotit květy konikleců na Čubernici třeba i Jarmila Kocmanová z Prostějova.

„Rostou tam každý rok, někdy dřív, někdy později. Na několika místech byly již rozkvetlé, jinde teprve začínaly rašit jejich chomáčky. Narazila jsem ovšem i na rozryté místo. Domnívám se, že šlo o vyrytí malých sazenic. Odhadem nejméně o dvacet kusů,“ popsala rozezleně Jarmila Kocmanová s tím, že počínání vandalů vůbec nerozumí.

„Vždyť koniklece většinou rostou na vápencovitých místech. Dát je na zahrádku a čekat, že budou tak krásné jak v přírodě, je nesmysl,“ tvrdí Kocmanová.

Za ničení pokuta

Za poškozování rostlin a jejich případné přesuny na zahrádky přitom hrozí lidem podle zákona pokuta.

Jarmila Kocmanová také přemýšlela, jak by se zachovala, kdyby zloděje přistihla přímo při činu.

„Zavolala bych policii. Slovní rozepře by neměla cenu, fyzické násilí neuznávám,“ svěřila se.

Jako prasata

Koniklece na Čubernici chodí každé jaro fotit i Pavel Vaňák z Prostějova.

„Je to tam teď nádherné, květiny právě začínají kvést. Lidé se ovšem bohužel chovají mnohdy jak prasata,“ nechal se slyšet Vaňák.

Viníka bych si pěkně podal

Další z obdivovatelů konikleců Tomáš Strnad by si podle svých slov servítky vůbec nebral, kdyby na ničitele rostlin narazil.

„Vloni jsem objevil vyryté koniklece v lokalitě Vinohrádek u Plumlova. Říkáte, že teď zloděj řádí na Čubernici? To je hrůza. Kdybych nachytal na místě toho „hajzlíka“, co to dělá, tak bych si ho pěkně podal. Chodím na karate, neměl by šanci neřád jeden,“ hřímal Strnad.

Nájezdníků přibývá

Všichni tři výše zmínění milovníci přírody se shodují na jedné věci. Nájezdníků, kteří cílí na chráněné rostliny v regionu, podle nich přibývá a policie by se tomuto nešvaru měla rozhodně více věnovat.

„Čím dál víc se vykytují místa s chráněnými rostlinami, které se stanou obětí nájezdu někoho, kdo si je chce přivlastnit a tím je i zničí. Rostlin je každý rok méně. Přijde doba, kdy budeme prohlížet atlasy a budou tam jen fotky květin z dob minulých,“ přidala svůj postřeh na závěr Jarmila Kocmanová.