Místní rodák a historik Jiří Vymazal se věnuje minulosti Stínavy dlouhá léta. Ve svých čtyřiaosmdesáti letech si toho doktor přednášející na Karlově univerzitě také sám hodně pamatuje. Aktuálně dokončuje knihu mapující historii své rodné obce.

Čtyřiaosmdesátiletý rodák ze Stínavy Jiří Vymazal (na snímku vpravo) píše knihu o historii své rodné obce. | Foto: archiv Michala Burgeta

"V hlavě se mi honí spousta věcí, spíše vzpomínek na věci, které vás při hledání potkají. Já jsem se ve Stínavě narodil, ale více jsem tu nebyl než byl. Bydlel jsem zde několik málo let s přestávkami. Čím více jsem byl pryč, o to více rád jsem se vracel. Nakonec se mi podařilo vrátit natrvalo alespoň na to stáří," popsal stručně svůj vztah k obci Jiří Vymazal.