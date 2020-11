Pár je už třetím rokem zaměstnaný od podzimu do jara v hotelu v rakouském lyžařském resortu. Lucie coby servírka, Dušan jako kuchař. Na trhu práce pro ně proto nyní není uplatnění. Ani v Rakousku, ani doma v Česku. Uspořené peníze docházejí a začátek sezony je zatím jen v mlhavé dáli.

„Měli jsme odjet už v září. Nakonec tomu snad bude aspoň na začátku prosince,“ doufá Lucie Šmerdová.

Podle Lucie Šmerdové je Rakousko, kde až do 6. prosince platí takzvaný lockdown, ve vývoji pandemie za Českem pět týdnů pozadu.

Situaci zatím bere sympatická servírka s nadhledem.

„Jsem flegmatik, takže rozhodně nepanikařím,“ podotýká. Odhodlání, které ji do zahraničí táhlo před třemi lety, ji neopouští ani dnes. Jakmile to prý bude možné, do ciziny se vrátí.

Nostalgie u Doktora z hor

„Před třemi lety jsme se s přítelem dohodli, že odjedeme z Kroměříže za prací do zahraničí. Chtěla jsem trochu poznat svět a přivydělat si,“ vzpomíná Lucie Šmerdová na své životní rozhodnutí.

Rakousko pro ni bylo naprosto neznámým krajem, řeč neuměla. Měla v sobě jen touhu a odvahu. „Byla jsem schopná říct německy akorát dvě fráze,“ ohlíží se za krušnými začátky Lucie.

Od té doby se v jazyce značně zlepšila. Na zdokonalování němčiny pokračuje i nyní doma. V současnosti je to to jediné, co jí život v Rakousku připomíná.

„Ještě jsem sledovala v televizi seriál Doktor z hor. Natáčel se kousek od lyžařského střediska, kde pracujeme. Tak to byla taková nostalgie. Ale i ten už přestali vysílat,“ směje se Lucie, která je i přes vážnost situace stále „nad věcí“.





Úspory však rychle docházejí. Čárou přes rozpočet pro pár byla rekonstrukce domu, kterou byli nuceni letos uskutečnit.

„Udělali jsme chybu, když jsme si nedali nic stranou. Ono se to nezdá, ale náklady na žití máme v Česku vyšší. V Rakousku bydlíme přímo v hotelu a uspoříme téměř celou výplatu. Tady tomu tak není,“ svěřuje se Lucie.

„Navíc jsme skutečně nečekali, že tu budeme ještě v listopadu. Stálo nás to další peníze, protože opravu topení, kterou jsme měli v plánu udělat až později, jsme museli zvládnout hned. Jinak bychom zmrzli,“ vypráví.

Pravdomluvnost zavírá dveře

Ačkoliv by oba pracovat chtěli, práce se jim vyhýbá obloukem. Od jara jsou tedy vedeni na úřadu práce.

„Byla jsem na několika pohovorech. Všechny ztroskotaly na tom, když jsem popravdě přiznala, že hledám de facto jen dočasnou brigádu před odjezdem do Rakouska. A to může být kdykoliv. Každý mě pak s díky odmítá,“ svěřuje se Lucie Šmerdová.

„O odjezdu do Rakouska jim říkám, protože nechci nikomu lhát,“ krčí rameny mladá žena..

„Přijde mi, že celý rok jen čekáme. Lyžařské středisko místo konce dubna zavřeli už v březnu. Než nám po návratu do Česka skončila domácí karanténa, zavřela vláda restaurační zařízení. Teď je situace podobná. V Česku je vše zavřené a sezona v Rakousku ještě nezačala,“ zamýšlí se Lucie Šmerdová, která má k nemoci covid-19 sice respekt, ale příliš se jí neobává.