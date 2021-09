Vakcínu chtěli i ti, kteří nikdy dříve neměli o tuto ochranu před chřipkou zájem. Báli se, jak by s nimi zatočil případný souběh sezonní chřipky a Covidu-19, proti němuž ještě vakcína nebyla. Praktici, kteří vakcínu proti chřipce objednávají a podávají, by jí letos měli mít dostatek.

„Zájem o očkování proti chřipce se letos nevymyká standardu. Lidé, kteří se pravidelně nechávají očkovat, se již ozývají. Zajímají se, kdy začneme,“ hodnotila Jarmila Ševčíková, krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Vakcínu proti chřipce předobjednávají praktičtí lékaři se zhruba ročním předstihem, tedy ještě během minulé sezony akutních respiračních infekcí.

„Letos by snad neměl být problém, pokud se nezvedne neočekávaná vlna zájmu, což nepředpokládáme,“ uvedla lékařka Ševčíková.

S covidem smrtelná kombinace

Zatímco vakcínu proti Covidu-19, stejně jako vakcíny u všech povinných očkování, objednává stát, u očkovací látky proti sezonní chřipce vychází objednávky z předobjednávek udělaných jednotlivými praktickými lékaři. Na základě loňské zkušenosti většinou započítali i menší rezervu.

„Vloni mi objednaná vakcína proti chřipce vzhledem k situaci kolem covidu nestačila. Poptávka byla mimořádně velká. Jednalo se však o jednotlivce, pro které se mi nakonec podařilo získat očkovací látku u kolegyně,“ ohlédla se Jarmila Ševčíková.

Pokud by zájemců o očkování proti sezonní chřipce nečekaně přibylo, mohl by to být i organizační problém pro jednotlivé ordinace. Praktici nyní očkují proti pneumokokům, v příštích týdnech začnou přeočkovávat proti koronaviru a mají motivovat k první dávce doposud nenaočkované ve věku 65+.

Chřipka, která si v minulých letech vyžádala i v Olomouckém kraji několik obětí, vloni v České republice prakticky nebyla, alespoň ji nezachytila žádná laboratoř.

Souviselo to s pandemii Covidu-19 a platnými protiepidemickými opatřeními, díky kterým se snížila i cirkulace jiných respiračních virů.

Pokud budou platit i během nadcházející sezony respiračních infekcí a lidé je budou dodržovat, lze se epidemii chřipky opět úspěšně vyhnout.

Imunolog Zdeněk Hel však již letos v lednu varoval, že na podzim očekává silnější chřipkový úder. Poukázal na to, že vlivem nízké nemocnosti během chřipkové sezony bude velice málo lidí imunizováno.

„Nechte se očkovat i proti chřipce. V nemocnici zkoumáme i případy koinfekce chřipky a covidu, a to je naprosto smrtelná kombinace,“ varoval v médiích.