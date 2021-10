"Máme zde pětadvacet psů. Je to jejich první akce – svod mladých psů. Na výstavách míváme okolo dvou stovek psů. Ve Žraloku míváme svody a bonitace pravidelně, protože je zde velmi vstřícný pan správce," uzavírá hlavní organizátorka svodu.

Historie sahá až do 13. století. Chodští psi patří společně pražským krysaříkem mezi nejstarší česká plemena. Jeho obnova však začala až v osmdesátých letech minulého století.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.